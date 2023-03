Locatelli: “Serve un Testo unico per la disabilità”

La ministra in Umbria per una serie di iniziative

“Serve un Testo unico per la disabilità per andare anche verso la ricomposizione delle risorse che definisce e serve per garantire il budget di progetto di vita della persona”: a dirlo stamani all’ANSA è la ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, a margine dell’inaugurazione del centro Anffas onlus di Borgo Trevi, in provincia di Perugia, che si occupa dell’assistenza di persone e famiglie con disabilità intellettive e relazionali.

“Il Testo unico sarà importante anche per un riordino normativo, perché tutte queste norme spezzettate non hanno molto senso e le persone fanno fatica a orientarsi”, ha spiegato.

Parlando in maniera ampia del tema disabilità e inclusione, la ministra ha ricordato quanto “la legge delega sia importante”.

“Perché permette – ha detto – di delineare una cornice nella quale muoversi. Abbiamo i cinque decreti attuativi – ha ricordato ancora Locatelli – e lì c’è un grande cambio di prospettiva, quello sull’accertamento della condizione dell’invalidità civile e della disabilità e anche sulla definizione di un progetto di vita. Ecco questo secondo me è una cosa epocale, un’opportunità che dobbiamo saper cogliere perché è da lì che partono anche altre considerazioni, come rivedere la legge 68 per il diritto al lavoro e l’inclusione lavorativa e la legge 112 sulla dimensione abitativa”.

“Queste sono due condizioni che garantiscono la dignità della vita di una persona”, ha sottolineato la ministra, senza dimenticare “il riconoscimento dei caregiver”.