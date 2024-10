L’Aula approva il disegno di legge su semplificazione e digitalizzazione

L’Assemblea legislativa dà il via libera al disegno di legge della Giunta

(Acs) Perugia, 22 ottobre 2024 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato il disegno di legge proposto dalla Giunta “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti”.

Il provvedimento interviene su diverse norme regionali seguendo quanto previsto nel “Master Plan della Regione Umbria semplificazione e agenda digitale” approvato nel 2023, con il quale è stata evidenziata la necessità di una revisione dei macro-processi e delle procedure amministrative al fine di ridisegnare ed innovare i servizi pubblici delle pubbliche amministrazioni umbre. Il disegno di legge punta a coordinare ed adeguare varie leggi regionali alla normativa statale ed europea, nonché ad abrogare disposizioni ormai superate.

Tra le varie leggi modificate, ci sono quelle che riguardano il digitale. In particolare si interviene sulle leggi regionali ‘9/2014’ (Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera Ict regionale) e ‘8/2011’ (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) per sostenere le azioni di semplificazione e digitalizzazione previste dal Master-plan della Regione Umbria nonchè per adeguarsi alle norme vigenti. Viene anche introdotta una disciplina per l’attuazione della recente legge regionale ‘13/2021’ (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: PuntoZero Scarl). Viene abrogata la legge regionale ‘11/2006’ (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell’amministrazione regionale) in quanto superata da quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalla legge regionale ‘9/2014’ (Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera Ict regionale).