L’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca incontra il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti

(aun) – Perugia, 24 gen. 025 – Si è svolto stamani a Gualdo Tadino un incontro tra l’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca e il sindaco Massimiliano Presciutti “volto ad affrontare le problematiche ambientali ed economiche del territorio, nel segno della massima collaborazione istituzionale”, secondo quanto dichiarato da entrambi.

L’incontro è stato dedicato all’approfondimento di diverse tematiche ambientali che interessano il territorio gualdese, nello specifico la gestione rifiuti, l’economia circolare, le energie rinnovabili, la legge sulle aree idonee, approfondendo poi le tematiche legate alle concessioni di acque minerali e al rischio idrogeologico nella Valle del Fonno.

“Sono grato al sindaco Presciutti e alla giunta comunale – ha dichiarato Thomas De Luca a margine dell’incontro – per la preziosa collaborazione e per aver fornito elementi utili per valutare le azioni prioritarie da intraprendere. L’obiettivo primario è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini gualdesi attraverso una piena collaborazione istituzionale e interventi mirati e tempestivi. Siamo impegnati a lavorare insieme per affrontare le sfide ambientali del territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile. Particolare attenzione è stata dedicata alla grave situazione di rischio idrogeologico della Valle del Fonno, per la quale stiamo valutando le azioni da intraprendere con urgenza”.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre analizzato il sistema di gestione dei rifiuti, con un focus sull’operato di ESA, l’azienda in house responsabile del servizio. L’obiettivo è quello di ottimizzare la raccolta e il trattamento dei rifiuti, promuovendo al contempo l’economia circolare. Dopo aver affrontato la tematica relativa alla legge sulle aree idonee per l’installazione di impianti per le energie rinnovabili, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo sostenibile del territorio, si è anche discusso delle concessioni relative alle acque minerali presenti nel territorio, cercando di garantire una gestione trasparente e sostenibile della risorsa.