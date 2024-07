L’Assemblea generale di Its Umbria Academy

Presenti tutte le autorità locali

Nel pomeriggio di lunedì 1 luglio si è tenuta presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori l’assemblea generale 2024 di Its Umbria Academy. Presenti tra gli altri la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore regionale Michele Fioroni, il Prefetto Armando Gradone, il Presidente di Its Umbria Academy Marco Giulietti.

A portare i saluti del Comune di Perugia in avvio di incontro è stata la sindaca Vittoria Ferdinandi che ha definito l’ITS un modello di eccellenza del territorio in grado, tra l’altro, di garantire altissimi livelli di occupazione. Ciò è per la città e per l’Amministrazione di Perugia un motivo di orgoglio perché il lavoro rappresenta un elemento fondamentale ai fini della realizzazione individuale. Alla luce di alcuni dati negativi in termini di occupazione, secondo Ferdinandi occorre lavorare per restituire ai nostri giovani prospettive fatte di opportunità e realizzazione. ITS, in questo percorso, è un modello di metodo perché ha saputo dialogare con il mondo produttivo e delle imprese.

Per la sindaca, inoltre, un altro obiettivo che deve porsi l’Amministrazione è di lavorare per contrastare il pregiudizio nei confronti dell’istruzione specialistica che, a dispetto di ciò, genera invece redditività, opportunità e, di conseguenza, benessere per i territori.

Ferdinandi ha spiegato quindi che vi è la volontà di agevolare questo sistema, tanto è vero che nel programma di mandato è prevista la costituzione di spazi e tavoli per facilitare lo scambio di idee e favorire il confronto tra domanda ed offerta. Ciò con l’obiettivo finale di restituire ai giovani un futuro di speranza e non di timori.

ITS UMBRIA ACADEMY

ITS Umbria – si legge nel sito ufficiale – è un’accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate in cui si alternano l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda. È istituita dal ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Umbria ed è partecipata dai principali attori del mondo del lavoro e dell’istruzione.

È gratuita ed ha una durata biennale, rappresenta un’ottima opportunità per i giovani diplomati e tutti coloro che intendono perfezionare i propri studi per acquisire elevate competenze tecnologiche al fine di un agevole e qualificato ingresso nel mondo del lavoro.

I corsi di Its Umbria Academy sono erogati sul territorio nei campus di Perugia, Foligno,Terni e Città di Castello.

Le caratteristiche di flessibilità didattica e curriculare, il forte dinamismo, l’impronta tecnologica e digitale, l’attiva partecipazione delle imprese e i livelli certificati di occupazione conseguiti fanno dell’ITS uno dei canali di istruzione più efficaci e performanti del Paese.

Al termine dei percorsi formativi viene rilasciato dal Ministero dell’Istruzione un Diploma di Stato di Istruzione Terziaria pari al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche –EQF.

Il valore dell’istituto è confermato dal fatto che Its Umbria Academy nel 2023 si è classificata al primo posto assoluto nella graduatoria nazionale stilata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.