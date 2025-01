La violinista Laura Marzadori, e il pianista Olaf John Laneri in concerto alla Sala dei Notari

Debutto a Perugia, giovedì 23 gennaio alle 20.30 alla Sala dei Notari, per la violinista bolognese classe 1989



E sabato 25 gennaio, alle 17.30 sempre alla Notari, prosegue il viaggio nell’opera Integrale dei Quintetti per archi di Mozart con il Quartetto Adorno e Miguel da Silva, viola solista

Debutta in concerto a Perugia la violinista bolognese Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, protagonista con il pianista Olaf John Laneri, giovedì 23 gennaio alle 20.30 alla Sala dei Notari, del nuovo appuntamento della stagione promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. In programma l’ultima Sonata di Beethoven per violino – op. 96 in sol maggiore – seguita dall’atmosferica Suite populaire Espagnole di Manuel de Falla e dall’impegnativa Sonata n. 3 in do minore op. 45 del norvegese Edvard Grieg.

Classe 1989, a 24 anni Marzadori ha vinto il concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, ruolo che le ha già dato la possibilità di lavorare a fianco dei più grandi direttori al mondo (tra cui Barenboim, Chailly, Gatti, Harding, Mehta e Pappano). Olaf John Laneri, terminati gli studi al Conservatorio di Verona e all’Accademia Pianistica di Imola, si è aggiudicato nel 1998 il secondo premio (il primo quell’anno non è stato assegnato) al Concorso “Busoni” di Bolzano, e da allora ha al suo attivo una carriera che lo vede esibirsi nei maggiori centri musicali italiani, oltre che all’estero (Svizzera, Germania, Francia, Polonia e Montecarlo).

Sabato 25 gennaio secondo appuntamento con il Quartetto Adorno e Miguel da Silva

Sabato 25 gennaio, alle 17.30 alla Sala dei Notari, prosegue il viaggio nell’opera Integrale dei Quintetti per archi di Mozart con il Quartetto Adorno e Miguel da Silva, viola solista.

L’ensemble formato nel 2015 da Edoardo Zosi e Liù Pellicciari (violini), Benedetto Bucci (viola) e Francesco Stefanelli (violoncello) eseguirà il Quintetto in do minore K. 406 – una curiosa trascrizione della Serenata in do minore (K. 388, composta pochi anni prima) per ottetto di fiati – il Quintetto in mi bemolle maggiore K. 614 e il Quintetto in re maggiore K. 593.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com