La Regione Umbria piange Don Giorgio Colajacomo

“Una triste notizia – scrive l’assessore regionale Michele Fioroni dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Don Giorgio Colajacomo, già direttore dell’Istituto Salesiano di Perugia – . “Ricordo la passione con cui si è occupato fino alla fine di formazione professionale – afferma l’assessore Fioroni – e l’attenzione che ha sempre riposto sul tema della formazione e del lavoro. Si spenge quella che è stata una luce guida per tanti ragazzi del nostro territorio. Ho avuto l’onore di raccogliere in questo anno di delega sul lavoro molti utili suggerimenti di cui sapremo tenere traccia”.

Anche il consigliere regionale Andrea Fora (Patto Civico) ha ricordato Don Giorgio.

“Ho appreso con grande dolore questa mattina la notizia della scomparsa di Don Giorgio Colajacomo, già direttore dell’Istituto Salesiano di Perugia. Una grande figura nel mondo della formazione ed educazione dei ragazzi nel solco del miglior spirito di impegno salesiano. Ci siamo visti l’ultima volta il 10 luglio scorso pochi giorni dopo l’approvazione della legge di riforma della formazione professionale dei Cfp da lui fortemente voluta e a cui contribuì insieme agli amici degli altri centri di formazione in maniera fondamentale. Era finalmente soddisfatto di questo traguardo che per lui doveva rappresentare un punto di partenza per innovare nella nostra regione. In quella circostanza mi annunciò del suo prossimo ritorno ad Alassio. La comunità salesiana oggi perde un grande uomo e una persona che ha guardato sempre con fiducia e speranza al futuro dei ragazzi. Il suo impegno e quanto ha seminato nei tanti incontri preliminari all’approvazione di quella legge sono certo che faranno germogliare ancora tante opere buone e positive per l’Umbria”.