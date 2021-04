“La Regione è vicina agli operatori per la ripartenza del turismo”

“Avviamo un percorso di concreta vicinanza agli operatori del turismo in vista della ripartenza delle attività”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale Paola Agabiti illustrando un pacchetto di interventi per il settore.

“E ci auguriamo che la ripartenza avvenga molto presto”

ha aggiunto nel corso di una videoconferenza stampa con anche la presidente della Regione Donatella Tesei.

“L’auspicio – ha detto ancora Agabiti – è che nei prossimi mesi si possa tornare a parlare di turismo ma non solo per quanto riguarda gli aspetti emergenziali che hanno caratterizzato l’ultimo anno ma di un impegno per affrontare questa nuova fase. Stiamo infatti definendo un percorso e una strategia per declinare a livello territoriale le nuove necessità ma anche aspettative di turisti e viaggiatori che si legano a doppio filo al tema del new deal europeo”.

L’assessore ha comunque parlato anche di un “pacchetto d’interventi che si prefigge di sostenere tutto il comparto turistico, comprese le filiere legate al settore”.