La Presidente Tesei rassicura gli umbri sul Coronavirus : “Siamo pronti, ma ad oggi nessun caso”

L’Umbria è pronta ad affrontare il Coronavirus ma al momento non segnala alcuna forma di contagio. Lo ribadisce la Presidente della Regione, Donatella Tesei, nella conferenza stampa di presentazione dell’ordinanza che l’ente ha adottato in una fase delicata a livello nazionale.

“Ad oggi non abbiamo segnalazione di contagio, le situazioni che hanno creato attenzione sono risultate tutte negative. Siamo pronti ad affrontare anche situazioni diverse che si dovessero presentare. Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno aperte. La vita normale di questa regione deve continuare, seppur con tutte le cautele e le azioni messe in campo per arginare il fenomeno e tutelare la salute pubblica. Scuole e uffici dovranno esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal ministero della Salute. Situazioni di rischio, come provenienze da zone di rischio o avvenuti contatti devono essere immediatamente segnalate. Nelle pubbliche amministrazione e in aree di accesso a strutture sanitarie devono essere messe a disposizioni soluzioni disinfettante per il lavaggio delle mani. Le aziende di trasporto pubblico devono adottare pulizie di mezzi straordinarie con disinfettanti”.