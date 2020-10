“Forse non abbiamo capito. Non è più il tempo di pensare al proprio orticello. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Non è una questione ideologica, non si tratta di destra o di sinistra. La politica deve lavorare unita. L’Umbria ha bisogno di unità”.

Lo scrive il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, in un post nel suo profilo Facebook.

“Il proprio campanile – prosegue Squarta – oggi non conta! Conta la salute pubblica. È bene che lo capiscano Tutti! Senza distinzioni di casacca. Non esistono, oggi, perugini, folignati, spoletini, tuderti o tifernati. Esistono le persone. Esistono i malati. E questi vanno accolti ovunque occorra. Esattamente come accade in ogni altra Regione”.

“Deve essere chiaro una volta per tutte – osserva – che nessuno può pensare solo al proprio castello. Non capisco come si possa pensare esclusivamente al proprio orticello nel bel mezzo di una pandemia. O camminiamo tutti insieme, compatti e collaborativi, o condanniamo la popolazione a sofferenze e disorganizzazione. Dobbiamo lavorare uniti per garantire un’organizzazione stabile per i pazienti affetti da tutte le altre patologie e non possiamo abbandonare quelli colpiti dal Covid. I calcoli elettorali adesso non servono”.