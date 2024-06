La Festa dei Boschi fa tappa nel territorio di Marsciano domenica 16 giugno

La manifestazione, itinerante sul territorio umbro, è giunta alla nona edizione. Alle ore 10.30 la visita guidata alla Rocca di Sant’Apollinare mentre dalle 17.00 alle 22.00 le attività proseguono presso i boschi Sereni-Torricella a San Biagio della Valle

La nona edizione della Festa dei Boschi, manifestazione itinerante per tutta l’Umbria organizzata in collaborazione con il Fondo ambiente italiano (Fai), vede sempre Marsciano tra i territori protagonisti, domenica 16 giugno 2024. L’iniziativa, patrocinata, tra gli altri, dalla Regione dell’Umbria, ha l’obiettivo di far scoprire e valorizzare il patrimonio boschivo e i luoghi di interesse culturale del territorio regionale, attraverso una serie di attività ed escursioni in alcune delle aree paesaggistiche più belle della regione.

Il programma sul territorio comunale di Marsciano si articola in due diversi appuntamenti. Alle ore 10.30 una visita guidata alla Rocca benedettina di Sant’Apollinare, risalente all’XI secolo, da prenotare contattando i seguenti recapiti: 07533753 – 3202410817 – info@fiapg.it.

Il pomeriggio e la sera, tra le 17.00 e le 22.00, l’attività si sposta presso i boschi Sereni-Torricella all’interno dell’azienda bioagrituristica Torre Colombaia a San Biagio della Valle, uno degli scrigni della biodiversità in Umbria, con estese formazioni boschive che si alternano a coltivazioni agrobiologiche. Il programma prevede: un’escursione guidata alla scoperta degli insetti che popolano i boschi; letture per bambini da 0 a 6 anni in compagnia del personale della Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli di Marsciano e dei volontari di Nati per Leggere Umbria; un intermezzo biogastronomico, con la degustazione di piatti preparati con i prodotti biologici dell’azienda Torre Colombaia; una passeggiata al buio per scoprire la vita notturna del bosco.

Tutte le attività del pomeriggio e della sera prevedono la prenotazione obbligatoria contattando i seguenti recapiti: tel. 0759711077 – 3666811012 – sergio.gentili@unipg.it.