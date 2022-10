Inps, inaugurazione Master in “Welfare: Fondamenti teorici e Data Analysis”

14 ottobre 2022, ore 17:30, Fondazione Collegio Carlo Alberto

La Fondazione Collegio Carlo Alberto inaugura il Master in ‘Welfare: Fondamenti teorici e Data Analysis’ (WeDA), un nuovo Master di II livello promosso dall’Università di Torino e dal Collegio Carlo Alberto, in collaborazione con INPS. Il Master ha l’obiettivo di formare figure altamente specializzate e qualificate volte a definire, programmare, erogare e valutare nuove prestazioni di Welfare promosse da attori pubblici, privati e del terzo settore.

Con l’occasione, il CCA ospita due interventi su temi centrali per il programma di studi del Master.

Elsa Fornero, tra gli ideatori del Master e membro del Comitato Scientifico del WeDA, terrà la lezione “Per un Welfare State equo ed equilibrato nel ciclo di vita e tra generazioni”.

Il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico parlerà di “Mercato del lavoro e sistema previdenziale: sostenibilità, aspetti critici e possibili evoluzioni”.

Nelle due Lezioni sarà affrontato il tema del welfare nel nostro Paese dalla prospettiva accademica e da quella istituzionale. La prof.ssa Fornero approfondirà il contributo del welfare state nel distribuire più equamente le opportunità e neutralizzare, attraverso appropriate architetture di sicurezza sociale, il maggior numero possibile di rischi per i singoli e per la collettività. Un ruolo che sembra oggi avere perso slancio e persino terreno, in una società che fa i conti con insufficienza occupazionale, precarietà e povertà del lavoro, inadeguatezza del reddito e scarsa mobilità sociale. La relazione del Presidente Tridico sarà incentrata sul sistema pensionistico e sugli squilibri nel mercato del lavoro come causa prima degli squilibri previdenziali e delle connesse problematiche di sostenibilità.

Introduce Francesco Devicienti, Direttore del Master WeDA.

L’evento si terrà in presenza e online. I link per la registrazione sono disponibili sulla pagina: https://www.carloalberto.org/event/inaugurazione-master-weda-welfare-fondamenti-teorici-e-data-analysis/