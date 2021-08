Innovazione in agricoltura: accresciute risorse e ambiti di investimento del bando psr a sostegno dei progetti pilota di partenariati fra imprese e mondo della ricerca. Prorogata al 29 ottobre la presentazione delle domande

È stato dotato di ulteriori fondi, a valere sulle risorse “Euri” (lo strumento dell’Unione europea per la ripresa), il bando del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 per l’Umbria relativo alla Sottomisura 16.2 – Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie da destinare a progetti realizzati da partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione. È quanto comunica l’Assessorato regionale all’Agricoltura, sottolineando che, allo stesso tempo, è stato ampliato il ventaglio di Focus Area sulle quali investire, aderendo al bando con cui si incentivano progetti per l’innovazione elaborati da partenariati fra le imprese agricole o agroalimentari o le imprese forestali, che devono operare con almeno una propria attività produttiva sul territorio regionale (partner obbligatori) e organismi di ricerca, imprese operanti in settori collegati alle attività agricole, agroalimentari e forestali, senza limitazioni territoriali rispetto alle zone di provenienza (partner facoltativi).

Con le risorse aggiuntive, la dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta ora a un totale di 1.785.900 euro, così ripartito:

Focus Area 2A – euro 1.085.000

Focus Area 3A – euro 300.000

Focus Area 3B – euro 125.000

Focus Area 6A – euro 125.000

Focus Area 6B – euro 150.000

La decisione è stata assunta oggi con determinazione dirigenziale n. 8541; la pubblicazione sul Bur (Bollettino Ufficiale della Regione Umbria) è in calendario il prossimo 8 settembre. Con lo stesso atto si è disposto di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al 29 ottobre 2021, per consentire ai soggetti interessati di creare percorsi di cooperazione e formulazione di progetti su Focus Area diverse rispetto a quella prevista dal bando pubblicato nel maggio scorso.

L’Assessorato informa che al momento non è possibile procedere alla compilazione/rilascio di domande nel portale SIAN, in quanto è necessario apportare le opportune modifiche e integrazioni al bando conseguenti alle determinazioni assunte con l’atto odierno. La funzionalità SIAN sarà ripristinata nel più breve tempo possibile.