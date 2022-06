Incidente Autosole, le vittime erano due allenatrici di pallavolo

Federazione sospende tutte le attività in Umbria e Toscana

La Federazione italiana pallavolo ha disposto la sospensione di tutte le attività collegiali e formative previste nel fine settimana in Umbria e Toscana come segno di lutto per la morte in seguito a un tamponamento sull’Autosole di Enrica Macci e Serena Ursillo, allenatrici che dal Lazio si stavano recando a un corso di secondo grado in programma a Chianciano Terme.

Come riporta una nota pubblicata sul sito della Fipav.

La decisione è stata presa in sede di Consiglio federale. In apertura dei lavori, il segretario generale Stefano Bellotti ha dedicato un momento di riflessione e commiato per le due allenatrici.

Le due giovani viaggiavano insieme su una Fiat Panda incolonnata all’altezza del chilometro 414 dell’Autosole, tra Fabro e Chiusi in direzione nord. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, l’auto è stata tamponata da un tir finendo a sua volta su un’altra auto. Il tamponamento a catena ha coinvolto poi altri due autocarri e alcune vetture che erano ferme sulla corsia di sorpasso.