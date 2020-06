Incendio Biondi: in corso accertamenti. Vigili al lavoro fino a tarda notte

Ancora nessuna notizia certa per quanto riguarda le cause che hanno provocato il rogo divampato alla Biondi recuperi ecologia. Sono, pertanto, ancora in corso gli accertamenti del caso da parte degli inquirenti. Nell’impianto trattamento rifiuti, il fuoco ha distrutto una parte del materiale depositato per un quantitativo di circa di 30 metri cubi, principalmente da legno, plastica ed ingombranti dal quale si è sviluppato un denso fumo nero.

Il lavoro dei vigili del fuoco ( 20 uomini e 8 automezzi) si è concluso alle una di notte, dopo avere terminato le operazioni di spegnimento e bonifica.

La Biondi recuperi era stata interessata da un altro incendio nel marzo 2019.