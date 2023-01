Inaugurato il nuovo centro sociale di Castelluccio di Norcia.

Al taglio del nastro erano attesi anche l’ormai ex commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini e il neo commissario Guido Castelli, che però hanno preferito declinare l’invito in attesa del passaggio formale delle consegne. Il centro è stato realizzato grazie alle donazioni fatte pervenire in questi anni e all’impegno della locale Comunanza agraria e della Onlus per la vita di Castelluccio.

I cui rispettivi presidenti, Roberto Pasqua e Giovanni Perla non hanno mancato di rivolgere un pensiero di ringraziamento a chi ha reso possibile l’opera.

Con una menzione speciale, da parte di Pasqua, per Legnini e il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

Quest’ultimo ha colto l’occasione per ricordare come “il modello di ricostruzione progettato per Castelluccio è attenzionato da tutto il mondo”.

Concetto sottolineato dal dirigente regionale al Governo del territorio, Stefano Nodessi, che ha anche esortato a superare “l’era della carta per andare verso quella del mattone e del cemento armato” che significa accelerare la ricostruzione reale. Infine, il sindaco ha ricordato che la ricostruzione post sisma sull’intero territorio comunale “avrà un costo di un miliardo e 170 milioni”.

Soffermandosi su Castelluccio, Alemanno ha ribadito che il borgo “sarà ricostruito più bello e più sicuro di prima grazie alle piastre antisismiche che costituiscono un modello ingegneristico unico al mondo”.