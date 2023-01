Partita la “24 ore” di nuoto, maratona di beneficenza

Sport e solidarietà nella piscina comunale di Città di Castello

Partita alle ore 12 di sabato, nella piscina comunale di Città di Castello la “24 ore” di nuoto, maratona di beneficenza aperta a tutti che promuoverà fino a domenica sport e solidarietà, con i proventi in favore alla Caritas.

“Qui c’è veramente l’essenza dello sport a Città di Castello: grande passione, ottima organizzazione e grande capacità di coinvolgere tantissime persone in nome della solidarietà a beneficio di tutta la comunità”, hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti.

Essere parte di questo evento è un grandissimo piacere, ci insegnate a fare le cose belle e insieme, pensando a chi è meno fortunato di noi”, ha detto il vescovo, monsignor Paolucci Bedini, ringraziando i Nuotatori Tifernati Polisport e il Cnat’99, che hanno organizzato la maratona con il patrocinio del Comune e il supporto di Polisport e Sogepu, per la scelta di devolvere alla Caritas locale i proventi delle offerte libere dei partecipanti. Per il primo tuffo si sono presentate ai blocchi di partenza le vecchie glorie del nuoto tifernate: Claudia Masciarri, ex campionessa italiana a livello giovanile, Sandro Belletti, protagonista delle gare master con i suoi 74 anni, Francesca Cesarini e Riccardo Giambi, atleti storici del Cnat’99, e Sandro Galluzzi, rappresentante della famiglia che ha legato il proprio nome alla piscina tifernate con il Meeting Italo Galluzzi. Tra i primi atleti hanno guidato il gruppo davvero numeroso di nuotatori, Marco Fratini, che nuoterà per tutte le 24 ore della manifestazione in preparazione della nuova impresa sportiva che tenterà nel 2023 nel lago di Garda, e Giuseppe Bilotta, classe 1936, che è tornato nella piscina di Città di Castello dove nell’estate scorsa ha stabilito a 86 anni il primato italiano nei 1.500 metri stile libero della categoria master M85 al 35/o Meeting internazionale Masters Italo Galluzzi. Gli obiettivi sportivi dichiarati della maratona natatoria sono di battere i precedenti record: quello dei 540 nuotatori in acqua e quello dei 1.287 chilometri e 800 metri percorsi complessivamente. Fino alle ore 12 di domenica, chiunque sia in grado di nuotare almeno 50 metri potrà presentarsi alla piscina e scendere in acqua.