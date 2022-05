Inaugurata la XIV edizione primaverile di Perugia Flower Show

Fino a domani al Barton Park le più rare varietà di piante, prodotti artigianali vicini al tema “green” e tante attività collaterali

Inaugurata questa mattina al Barton Park la XIV edizione primaverile di Perugia Flower Show. Una due giorni dedicata al giardinaggio, al vivaismo di qualità, ma soprattutto al vivere “green”. A dare il via alla colorata kermesse è stata l’organizzatrice e ideatrice del circuito Flower Show, Lucia Boccolini, insieme alla consigliera delegata alle pari opportunità della Provincia di Perugia e all’assessore allo sport del Comune di Perugia.

La mostra mercato, che per la prima volta si svolge nel meraviglioso parco nella zona di Pian di Massiano, ospita 66 espositori tra i migliori vivaisti e artigiani provenienti da tutta Italia: dalle rose alle orchidee, dalle piante officinali alle perenni. E poi una sezione di artigianato dedicata al mondo vegetale e a tutto ciò che permette di vivere pienamente il giardino.

Come per le altre edizioni, Perugia Flower Show offre in più tutta una serie di eventi collaterali tenuti dagli stessi espositori come seminari e corsi di giardinaggio, ma anche tante divertenti attività didattiche per bambini, insieme a laboratori scientifici e culturali, grazie alle importanti collaborazioni con le istituzioni locali che negli anni sono diventati il punto di forza e il marchio distintivo della manifestazione.

Tra le novità di quest’anno la presenza del Centro Ippico San Biagio di Perugia con i propri cavalli a disposizione dei bambini per una breve passeggiata, e poi la collaborazione con l’ONAF di Perugia (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) presente nel programma con due degustazioni. Da non perdere anche il corso sul bon ton in giardino per adulti e i corsi per bambini come “Flower Chef”, organizzati dall’Associazione “C’è una casa sulla Luna”.

Prevista per domani (domenica 22), in collaborazione con lo storico sponsor Gruppo Hera, alle ore 15.30, l’incontro con Gianumberto Accinelli, entomologo e professore dell’Università di Bologna, su come l’ambiente cambia, in modo positivo, quanto si piantano le piante. Si parlerà in particolare dei ciliegi da fiore.

Il programma di domenica 22 maggio

UN GIRO A CAVALLO! – dalle 10.00 alle 17.00 – Corso per bambini

I bambini avranno la possibilità di fare una breve passeggiata con i cavalli del centro ippico di s. Biagio

Presso Stand: Centro Ippico San Biagio

A cura di: Centro Ippico San Biagio

I RIMEDI FLOREALI– ore 10.00 – Adulti

Impariamo a conoscere con Antonella i 38 fiori e stati d’animo del dottor Bach e cominciamo ad usarli nella vita di tutti i giorni, non solo per noi stessi ma anche per i nostri cari.

Presso: Fattoria didattica Gli Allori

A cura di: Antonella

UN LAGHETTO IN BALCONE PER ELIMINARE LE ZANZARE – 10.30 – Bimbi

Tutti i segreti per ricreare al meglio il proprio microcosmo acquatico: dalla corretta gestione dei filtri alla scelta delle giuste piante idrofite.

Presso Stand: Water Nursery

A cura di: Valerio La Salvia

BON TON DA GIARDINO – ore 11.00 – Adulti

E tu di che colore sei? Impariamo dalla natura ad abbinare i colori per vivere al meglio ogni evento in Giardino. Che sia bianco, rosa o blu, arancio o verde il colore che scegliamo è il fiore a cui corrispondiamo.

Presso stand: Lemmi & La Macina

A cura di: Antonella Lemmi e Annalisa Biagini

FLOWER CHEF– ore 11.00 – Bimbi

Laboratorio di cucina per i bimbi: giochiamo, impastiamo e prepariamo i biscotti alle erbe aromatiche

Presso: Veranda Ristorante Bisbò

A cura di: Una casa sulla Luna

LA COLTIVAZIONE DELLE ROSE – ore 11.00 – Adulti

Coltivazione, concimazione e innaffiatura, tutti i segreti per prendersi cura di questo magnifico fiore. Martina farà anche una dimostrazione pratica sulle tecniche di potatura.

Presso Stand: Vivaio Occhi di Rosa

A cura di: Vivaio Occhi di Rosa

DIVENTA UN VERO DETECTIVE! SCOPRI IL COLPEVOLE GRAZIE ALLE PIANTE! – Ore 11:00 – Bimbi

Lara Reale, Martina Cerri e alcuni giovani colleghi aiuteranno i bambini, attraverso diverse prove di riconoscimento di materiale vegetale, ad individuare il colpevole di un delitto o furto. Alla fine dell’attività verrà rilasciato un attestato.

Presso: Stand Dip. Scienze Agrarie – Unipg

A cura di: Prof. Lara Reale, Martina Cerri e Dip. Scieze Agrarie

UN CAVALLO PER AMICO – ore 12:00 – Bimbi e Adulti

Impariamo a conoscere questa specie fantastica: insieme ai nostri esperti scopriremo tante curiosità sul mondo dei cavalli che in pochi, al di fuori di questo mondo, conoscono. Vediamo anche come bardare un cavallo, tra consigli e tecniche.

Presso: Stand Centro Ippico San Biagio

A cura di: Adriano e Riccardo Rossi

CONOSCIAMO L’AGLIONE DELLA VALDICHIANA– ore 12.00 – Adulti

Storia e segreti di questo pregiato aglio, Luigi ci spiega le sue proprietà ed i vari usi in cucina, facendoci assaggiare i suoi prodotti.

Presso Stand: Azienda Agraria di Genito Luigi

A cura di: Luigi Genito

BOMBE DI SEMI – ore 12.00 – Bimbi

Laboratorio per bambini dedicato alla tutela degli insetti utili che vivono nei nostri giardini (api, farfalle,coleotteri..ecc) in cui costruiremo delle bombe impastando carta di riciclo terra e semi selvaticiper un’esplosione di biodiversità fiorita! La proposta è adatta per un target che va dai 5 anni in su (anche gli adulti possono cimentarsi!), i più piccini devono partecipare accompagnati.

Presso: Stand Macro.Glossa

A cura di: Martina

UN APPUNTAMENTO PICCANTE!– ore 12.30 – Adulti

Adamo ed Antonio ci fanno conoscere i prodotti della tradizione agroalimentare della terra di Calabria. Patè, salse piccanti, confetture, ortaggi ripieni e tanto altro…tutti rigorosamente realizzati con materie prime 100% italiane nella loro Azienda Agricola. Pronti pre questo viaggio eno-gastronomico?

Presso Stand: Delizie del Marchesato

A cura di: Fratelli Pellizzi

IMPARIAMO COS’E’ LA TRAMA E L’ORDITO – ore 15.00 – Adulti

Donatella ci darà consigli e ci farà una dimostrazione dal vivo con un antico telaio, su come tessere una sciarpa

Presso Stand: Il filo di Donatella

A cura di: Donatella

WORKSHOP DI DISEGNO NATURALISTICO – ore 15.00 – Adulti

Osserviamo e impariamo a riprodurre la natura. Martina ci insegna a riprodurre foglie, frutti e fiori svelandoci quali sono le tecniche più efficaci da utilizzare

Presso Stand: Macro.Glossa

A cura di: Martina

IL CAFFE AL PARCO, COME A CASA TUA! – ore 15.00 – Adulti

Come avvicinarsi al meraviglioso mondo del caffè. La moka è uno strumento che utilizziamo quotidianamente ma non sempre al meglio. Greta e Luca ci sveleranno i segreti per far risaltare al questo strumento. Siete pronti a stupire i vostri ospiti?

Presso Stand: Torrefazione Primo Crack

A cura di: Greta e Luca – Torrefazione Primo Crack

INTRODUZIONE ALLE ORCHIDEE – ore 15.00 – Adulti

Storia, leggende legate al mondo orchidea e come riconoscerle

Presso Stand: L’Orchidario

A cura di: Dario Fabbrini

“IL FRUTTO DELLA CURA” – PRENDERSI CURA DELLE PIANTE E’ PRENDERSI CURA DI NOI – ore 15.30 – Adulti

Cosa accade davvero quando piantiamo un albero? Il contrasto dei cambiamenti climatici e il miglioramento dell’ambiente in cui viviamo passa anche attraverso le piante. Gli esperti indicano nella piantumazione di milioni di alberi sul territorio una delle ricette dai risultati più tangibili e benefici. Si sono avviati così diversi progetti che prevedono il coinvolgimento delle persone. Ciascuno può fare la propria parte e contribuire. In città, in giardino e sul balcone le varietà adatte possono combinare utilità e bellezza fornendo beneficio alla comunità. Basta prendersene cura per aiutarle a crescere bene. Scopriamole e scopriamo insieme come la vita vegetale riesce attraverso la sua funzione a trasformare l’ambiente e l’ecosistema naturale. Saranno disponibili, per chi vorrà piante di Ciliegio prunus.

Incontro con Gianumberto Accinelli – entomologo, ecologo, scrittore

In collaborazione con Eugea e Tree Marathon

Main Event in collaborazione con il Gruppo Hera (Main Sponsor)

LASCIARSI CATTURARE DALLE PIANTE CARNIVORE – ore 15.30 Bimbi

Un curiosissimo incontro in cui esperti collezionisti e professionisti ci faranno catapultare nell’ipnotico mondo delle piante carnivore. Come catturano? Come intrappolano? Perché lo fanno? Dove le possiamo posizionare? Come le rinvasiamo? A tutte queste domande e ad ogni vostra più particolare curiosità risponderanno i nostri esperti.

Presso Stand: Combriccola Carnivora

A cura di: Combriccola Carnivora

NATUR-ART– ore 15.30 – Bimbi

Laboratorio didattico-naturalistico per bambini, per approfondire il sapere sulla Natura. Estrarre i colori naturali a partire dagli scarti vegetali, dipingere con i colori ottenuti e creare composizioni creative con oggetti naturali (rametti, semi, foglie, tutto ciò che la natura regala!)

Presso Stand: Una casa Sulla Luna

A cura di: Una casa Sulla Luna

FIGLI DEI FIORI: ALLA SCOPERTA DEI FORMAGGI OTTENUTI CON COAGULANTI VEGETALI – ore 16:00

Degustazione guidata di formaggi ottenuti tramite l’uso di coagulanti vegetali. Riscopriamo le tradizioni casearie della nostra regione dove il buono è anche naturale. Un prezioso nettare ottenuto da fiori di carciofo, di cardo selvatico o di fico che assieme latte e alle sapienti mani dei casari, danno vita a prodotti con caratteristiche organolettiche molto originali, con profumi e sapori particolarmente gradevoli e interessanti

Presso: Veranda Ristorante Bisbò – Barton Park

A cura di: Onaf – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio

Degustazione a pagamento – Contributo di €5,00 a favore dell’ONAF.

LE PIANTE E I TARTUFI: UNA SIMBIOSI PERFETTA – Ore 17:00 – Adulti

Insieme a Domizia Donnini per capire quali sono le piante che possono produrre i tartufi e dove e come si possono coltivare, dai tartufi neri al pregiato bianco.

Presso: Stand Dip. Scienze Agrarie – Unipg

A cura di: Dr.ssa Domizia Donnini