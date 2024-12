Inaugurata “Cioccolarte”, un percorso fra opere d’arte fra Palazzo della Corgna e nuovo cinema Caporali

La mostra è aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio

(AKR) – CASTIGLIONE DEL LAGO – A Castiglione del Lago c’è una mostra fra Palazzo della Corgna e il Nuovo Cinema Caporali che parla del cioccolato in tutte le sue declinazioni, artistiche, storiche, economiche e sociali, con video installazioni profumate al gusto di cacao e videomapping sulla facciata del cinema. Si intitola “Cioccolarte, l’arte del cioccolato” ed è un’articolata e originale proposta artistica ispirata al cosiddetto “cibo degli dei” con ben 25 artisti che esporranno le loro opere “sul” e “con” il cioccolato, ideata e prodotta da Lagodarte Impresa Sociale con la preziosa consulenza del critico d’arte Andrea Baffoni e in collaborazione con l’associazione “La Casa degli Artisti di Perugia” e il museo storico “La Casa del Cioccolato Perugina”, con il patrocinio e il contributo del Comune di Castiglione del Lago, il patrocinio de “I Borghi più Belli d’Italia” e inserita nel programma di “Luci sul Trasimeno”, la grande kermesse dedicata all’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua che inizia questo pomeriggio.

La mostra “Cioccolarte” è stata inaugurata ieri sera davanti ad un pubblico numeroso e attento alla presenza del sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e della vicesindaca Andrea Sacco, insieme alla direttrice del museo “La Casa del Cioccolato Perugina” Maria Cristina Mencaroni, al presidente de “La Casa degli Artisti di Perugia” Francesco Minelli e a molti artisti che espongono le loro opere. Ha introdotto la presentazione il presidente di Lagodarte Piero Sacco: «Abbiamo messo in rete le due attività principali che gestiamo per il Comune di Castiglione del Lago: Palazzo della Corgna con la Fortezza Medievale e il Nuovo Cinema Caporali. Al Nuovo Caporali proponiamo due interventi: il videomapping sulla parete in Via del Forte che si affaccia su Piazza Caporali e sul corso principale, con immagini di film legati al mondo del cioccolato; all’interno del foyer del cinema la mostra “Choco&Movie” con riproduzioni di poster e foto di scena di dieci film ispirati al cioccolato». La mostra è aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025.

Il sindaco Matteo Burico ha ringraziato Lagodarte per il contributo alla vita culturale e sociale «grazie a un costante confronto con l’Amministrazione comunale e con progettazioni condivise: Lagodarte è un grande valore per il territorio, una impresa aperta alle collaborazioni con le associazioni di volontariato e, in questo caso, con Eventi Castiglione del Lago per fare del Natale castiglionese uno dei più belli e suggestivi dell’Italia Centrale».

Andrea Baffoni ha spiegato la mostra e le sue sezioni. «È un omaggio al mondo del cioccolato partendo da quello che abbiamo vicino: Luisa Spagnoli e la Perugina. Poi abbiamo una serie 25 artisti che hanno realizzato opere ispirate a questo tema, con un progetto nato nel 2022 per i 100 anni del Bacio Perugina. Da qui la collaborazione con il museo “La Casa del Cioccolato Perugina” e con l’associazione “La Casa degli Artisti di Perugia” che hanno ridefinito con noi questo nuovo percorso che si arricchisce di una nuova sezione dedicata alle opere dipinte con il cioccolato. Per questo abbiamo pensato di organizzare ogni domenica pomeriggio un laboratorio aperto a tutti per insegnare queste tecniche. Poi abbiamo una sezione documentaria dedicata al museo Casa del Cioccolato Perugina, con video e foto storiche che testimoniano la vita e il percorso industriale della grande azienda di Perugia. Infine, la personale di Alessia Tunesi, un’artista che lavora con il cioccolato e realizza quadri interamente di cioccolato. È una mostra articolata che illustra il mondo variopinto e colorato del cioccolato con tante tecniche diverse: pittoriche tradizionali, a olio, tempera e miste e poi le sculture in legno, luminose e con materiali plastici».

Cioccolarte è una mostra interamente ispirata al variegato mondo del cioccolato. Numerose le sezioni, alcune delle quali particolarmente originali: si inizia con un omaggio degli artisti a Luisa Spagnoli e alla sua invenzione più famosa: il Bacio. In esposizione una serie di opere dedicate alla famosa imprenditrice realizzate nel 2022 in occasione della grande mostra-omaggio per il centenario dall’invenzione del Bacio organizzata dall’associazione “La Casa degli Artisti di Perugia”, in collaborazione con “La Casa del Cioccolato Perugina”, entrambi partner anche dell’iniziativa castiglionese: la mostra ha avuto un grande successo anche grazie ad un vero e proprio tour europeo che ha fatto tappa anche a Tubinga in Germania. Si prosegue con la sezione di dipinti realizzati direttamente con il cioccolato, opere su tela in cui artisti di vario linguaggio e stile hanno lavorato utilizzando questo prodotto come colore: in questa sezione si svolgeranno, nelle giornate di domenica 8, 15, 22 e 29 dicembre dalle 15 alle 19, gli ormai famosi “Laboratori di pittura con il cioccolato” organizzati dalla Casa degli Artisti di Perugia in cui soprattutto i piccoli, ma anche i grandi, potranno cimentarsi a dipingere con il cioccolato. Una sezione sarà anche dedicata ad un’affermata artista del settore, Alessia Tunesi, che per anni ha lavorato con la manifestazione Eurochocolate proprio realizzando opere artistiche interamente realizzate col cioccolato. Una sezione sarà poi dedicata al museo Casa del Cioccolato Perugina, con materiale video e documentario che attesta l’attività storica dell’importante istituzione attiva all’interno della fabbrica. Per l’occasione è stata anche pensata una convenzione con Palazzo della Corgna: i turisti che vorranno visitare entrambi i musei potranno godere di una riduzione. Gli artisti in mostra sono: Piera Andreani, Valeria Andreani, Roberta Betti, Maria Eugenia Caceres, Sabrina Casciari, Stefano Chiacchella, Teresa Chiaraluce, Barbara Cochetta, Maria Cristina Bruni, Andrea Dejana, Fabrizio Fabbroni, Paolo Pasticci, Francesco Pujia, Mario Sciarra, Claudio Solfiti, Magdalena Spruch, Daniela Stopponi, Giusy Velloni, Riccardo Veschini.

Ci sarà anche quest’anno una sala con un videomapping immersivo multisensoriale, la “Chocolate Room”, a cura degli artisti di Movimento Creative Label che darà al visitatore la possibilità di entrare letteralmente nel mondo colorato e vivace del cioccolato creando una suggestione “multisensoriale” della più fervida fantasia, non solo audiovisiva ma anche olfattiva e degustativa, grazie a un gioco che permetterà di vincere premi in cioccolata. L’installazione si svilupperà anche all’esterno con “CineVisioni” andando a coinvolgere la grande parete del Nuovo Cinema Caporali che si affaccia sul corso principale, in cui le fantasie del videomapping si mescoleranno a sequenze di alcuni dei film più noti dedicati al cibo degli dèi. Infine, lo spazio espositivo del Nuovo Cinema Caporali ospiterà la mostra “Choco&Movie” con riproduzioni di poster e foto di scena di dieci film ispirati al mondo del cioccolato. Tutte le realizzazioni grafiche della mostra sono curate da Luca Petrucci: i laboratori di pittura al cioccolato sono tenuti da Carla Medici e Gabriela Juganariu.

L’accesso alla mostra Cioccolarte, a Palazzo della Corgna e alla Rocca Medievale dal 7 dicembre al 6 gennaio è possibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17 (ultimo ingresso alle 16:15). Biglietto intero 9 euro; biglietto ridotto A (giovani dai 18 ai 25 anni e per gruppi di almeno 15 persone) 7 euro; biglietto ridotto B (bambini e ragazzi da 6 a 17 anni) euro 4; gratis tutti i residenti a Castiglione del Lago e bambini fino a 6 anni. L’accesso alla sola mostra Cioccolarte e a Palazzo della Corgna fino al 24 dicembre si prolunga dalle 17 alle 19 e poi, dal 25 dicembre al 6 gennaio, dalle 17 alle ore 23 con un biglietto unico a 4 euro (gratis residenti e bambini fino a 12 anni).

Infoline per visite guidate e laboratori 075 951099 e lagodarte94@gmail.com. Info su www.palazzodellacorgna.it, “Palazzo della Corgna e Fortezza Medievale” su Facebook e “Palazzo della Corgna” su Instagram.