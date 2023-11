Inaugurata alla Loggia dei Lanari l’esposizione temporanea “Interno uomo”

Da 24 novembre al 10 dicembre 2023 la Loggia dei Lanari, in piazza Matteotti 18 (Perugia), ospita l’esposizione temporanea Stefano Bicini -“Interno Uomo”. L’evento è patrocinato dal Comune di Perugia, dall’Università degli Studi di Perugia e realizzato in collaborazione con le Associazioni Stefano Bicini, Spazio Bianco e Avanti Tutta.

L’esposizione è stata inaugurata presso la Loggia del Lanari nella mattinata del 24 novembre alla presenza di Gabriele Giottoli, assessore al turismo, sviluppo economico e partecipazione, Leonardo Varasano, assessore alla cultura, del professore Roberto Rettori, delegato del rettore dell’Università degli Studi di Perugia per orientamento, tutoraggio dottorato e divulgazione scientifica, della professoressa Daniela Francisci, direttrice della Clinica delle malattie infettive, del professore Fausto Roila, direttore della scuola di specializzazione dell’Oncologia Medica in congedo, Raimondo Cerquiglini direttore di Afas e dei rappresentanti delle organizzazioni che si occupano nel territorio di Perugia di prevenzione, assistenza e sostegno in merito al tema Hiv/Aids, tra cui Titina Ciccone (Spzio Bianco) e Pier Luigi Brunori (ass. Stefano Bicini).

L’esposizione rappresenta una prosecuzione della mostra conclusa il 19 novembre scorso presso l’Ospedale di Perugia ed una conferma della volontà testamentaria dell’artista di devolvere tutto il ricavato della vendita delle sue opere alle necessità dei malati Hiv e oncologici.

L’assessore Gabriele Giottoli ha sostenuto che è un piacere sostenere questa iniziativa meritoria in luogo magico e significativo per la città di Perugia. L’assessore ha sottolineato che la mostra ha il premio di incarnare in sé tanti temi diversi: la forza dell’associazionismo, testimoniata nel caso di specie dalla stretta collaborazione tre diverse associazioni, quello della sanità universale e della lotta alle malattie, come l’aids, di cui Bicini è stato esempio e testimone. Per questo Giottoli ha rivolto un invito alla cittadinanza a visitare la mostra, acquistando le opere straordinarie di Bicini così da poter donare il ricavato ai due reparti dell’ospedale oncologia e malattie infettive.

Secondo l’assessore Leonardo Varasano l’evento è rilevante per tre motivi. Innanzitutto quello della memoria, perché onora il ricordo, a venti anni dalla scomparsa, di un grande artista come Stefano Bicini, troppo sottovalutato nella sua terra per miopia quanto stimato all’estero. In secondo luogo l’arte diventa, in questa esposizione, strumento per riflettere su temi centrali per l’umanità, come la sanità e la lotta a malattie (in primis cancro e aids). Infine il terzo significato dell’appuntamento è di aver consentito la riapertura di un luogo, la Loggia dei Lanari, per troppo tempo chiuso, ma che dovrà in futuro essere utilizzato sempre più per l’arte, la storia, la memoria e la riflessione essendo un punto di passaggio piccolo ma accogliente.

Eventi collegati

Il 1° dicembre, inoltre, al Teatro Brecht di San Sisto, verranno celebrati insieme i 30 anni di attività dell’organizzazione di volontariato Spazio Bianco Hiv/Aids, i vent’anni dalla scomparsa dell’artista (Vienna 29 ottobre 2003) e la World Aids Day, la giornata mondiale contro l’Aids indetta dall’Onu. Il filo conduttore di questi eventi è rappresentato dalla condizione dell’artista Stefano Bicini, persona Hiv positiva, che dal suo rientro in Italia, dopo quasi un ventennio trascorso negli Usa, ha potuto contare sull’assistenza e il sostegno dei volontari dell’associazione Spazio Bianco. Alle ore 20 la giornata terminerà con la rappresentazione della performance teatrale “Interno Uomo”, dedicata alla vita dell’artista, a cura di Samuele Chiovoloni, con Francesco Bolo Rossini e Elisa Menchicchi e testo di Pier Luigi Brunori.