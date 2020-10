Inaugurata a Perugia ‘Rinascimento (feat. Barocco). Loading Art’. Fino all’ 8 novembre a palazzo Ranieri di Sorbello in mostra le opere di Stefania Vichi

Avvocato e ballerina, laureata all’Università degli studi di Perugia e diplomata in Danza classica alla Royal Academy of dance di Londra, rigore e disciplina immersi in un caos di equilibrio. È questa, in estrema sintesi, l’artista emergente Stefania Vichi, le cui opere di pittoscultura saranno esposte fino a domenica 8 novembre nelle sale affrescate di palazzo Ranieri di Sorbello, in via Alessi a Perugia, sede dell’Istituto Italiano Design, che l’ha voluta e inserita tra i grandi nomi del progetto accademico ‘Mapping Umbria’. Inaugurata sabato 3 ottobre, la mostra ‘Rinascimento (feat. Barocco). Loading art’ rappresenta la prima personale di Vichi. Originaria di Città di Castello, classe 1986, Vichi è cresciuta in una famiglia di antiquariati, circondata dall’arte, ma solo negli ultimi anni ha maturato la decisione di dedicarsi completamente ad essa.

“Ho lasciato fluire la mia natura – ha dichiarato Vichi –. Impossibile porre freni al magma creativo interno. Più entravo nella mia ordinarietà di avvocato, più il mio estro gridava. Segnali probabilmente innati e dal 2015 non più ignorati”.

L’esposizione, patrocinata da Regione Umbria e Comune di Perugia, è stata curata da Carlo Pizzichini, con la collaborazione dell’Istituto Italiano Design, di Anna Cuzzolin per le fotografie e dell’architetto Fabrizio Milesi per l’allestimento; si compone di 40 opere dislocate su due piani, suddivise nelle sezioni Loading Art, Dress Art, Lex Italica e Pantheon.