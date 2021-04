In Umbria “Vaccine day” per 5.000 ottantenni. La data prevista è il 25 aprile

Domenica 25 aprile, nel “Vaccine day” voluto dalla Regione Umbria, saranno anticipate le vaccinazioni di 5 mila ultraottantenni prenotati per maggio e giugno. Obiettivo è andare avanti velocemente nella campagna di immunizzazione completare la copertura dei soggetti più anziani e liberare posti per aprire così ad altre fasce di età. A questi soggetti sarà somministrato il vaccino Moderna, come hanno annunciato l’assessore regionale alla Salute Luca Coletto e il commissario per l’emergenza Covid Massimo D’Angelo. Gli appuntamenti verranno dati nel distretto sanitario di residenza. Ai destinatari – è stato spiegato – verrà inviato un sms con indicazione del punto vaccinale in cui recarsi e l’orario dell’appuntamento. I team vaccinali contatteranno i cittadini cui non è arrivata la notifica tramite sms, per confermare l’appuntamento. Per ulteriori informazioni si potrà contattare tutti i giorni dalle 8 alle 20 il Numero Verde dedicato (800.192.835).

“Vogliamo accelerare nella vaccinazione degli over 80 e della popolazione più a rischio dei vulnerabili – ha detto Coletto – e procedere poi con le categorie produttive per far ripartire l’economia”.

Sono 256.731 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Umbria al 21 aprile. Per una autonomia, in attesa di nuovi rifornimenti, che al momento è di sette giorni al massimo.

“Deriva da quanto vaccino ci è stato consegnato fino ad oggi” ha affermato il commissario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, durante la conferenza stampa di aggiornamento settimanale. Sempre al 21 aprile sono 108.125 le dosi somministrate agli over 80 e 40.522 alla fascia di età 70-79 anni. D’Angelo ha poi parlato di “impatto vaccinale” sulle categorie primarie ricordando che degli oltre 90 mila ultraottantenni censiti in Umbria l’80% si sono prenotati e vaccinati con una dose. Si va poi verso il completamento della fascia degli over 80 anche grazie al “Vaccine day” annunciato per il 25 aprile, come ha sottolineato D’Angelo. Per i soggetti vulnerabili, invece, sono circa 68 mila quelli individuati dalla Regione e tra prenotati e vaccinati con la prima dose la percentuale raggiunta è del 77%.

“Stiamo proseguendo con gli obiettivi dati a livello nazionale e stiamo incrementando i punti vaccinali territoriali – ha spiegato il commissario – anche se l’incipit fondamentale è la disponibilità di vaccini: più ne arrivano e più riusciremo ad intervenire in forma globale e massiva”.

Su questo punto D’Angelo ha ricordato che

“è in corso una verifica a livello nazionale sul numero di vaccini che dovranno essere distribuiti”.

In attesa di sapere il prossimo programma di dosi in arrivo in Umbria, il commissario ha parlato comunque di un approvvigionamento nei prossimi giorni di 2.500 dosi di vaccino Johnson & Johnson, 3.300 di Moderna, 1.900 di AstraZeneca e 30.400 di Pfizer. Ai medici di medicina generale saranno consegnate altre 5 mila dosi di AstraZeneca per proseguire la campagna 70-79 anni e 5 mila di Moderna per il “Vaccine day”. Intervenendo con “straordinarietà”, anche grazie alle aziende e alle attività commerciali con cui la Regione sta iniziando le interlocuzioni, per D’Angelo