In Umbria la notte romantica 2021. Iniziative a Montone e a Massa Martana

Trascorrere una notte romantica in un piccolo borgo umbro. Una serata in cui amore, arte e gusto si fondono con la bellezza dei piccoli centri in cui l’evento prenderà vita. Si potrà sabato 26 giugno, in occasione della sesta edizione dell’iniziativa “Notte romantica nei Borghi più belli d’Italia”.

A Massa Martana il 26 e 27 giugno “Com’è bello andare in giro con le ali sotto i piedi”, tour pomeridiano in vespa per scoprire il territorio massetano. Sabato 26 giugno alle ore 18,00 Aperitivo romantico e dalle 20,00 cena romantica presso i pubblici esercizi aderenti. Domenica 27 giugno alle ore 21,30 concerto “Jazz in love” con Luca Michelsanti Quintet al Largo Piervisani, percorso Rupe.

Sono tantissime le iniziative che il comune di Montone ha previsto per la Notte Romantica 2021, che torna puntuale, come sempre, nei Borghi più Belli d’Italia. Si parte nel tardo pomeriggio, quando le serate si fa più vivibile. Alle 19 sono previste l’esposizione della vespe a cura del vespa Club di Montone, il mercatino Streetfoood con prodotti del territorio, e le poesie dedicate all’amore all’interno della chiesa di San Francesco. La musica sarà protagonista in Corso Garibaldi (trio Sara Bonucci e Ylenia Marcucci e Tommaso Bruschi), al Giardino San Francesco con Atmosfere (musica scelta da Emanuele Bettucci), in via Roma all’interno della chiesa Collegiata (organisti Luca Grosso ed Emanuele Garognoli) e il duo Gianfranco Contadini (violino), Moreno Piccioloni (Chitarra) infine in Piazza San Francesco Musica Rock con gli Ubi Maior e le cover anni ‘70/’80/’90. All’interno della suggestiva Rocca di Braccio si esibiranno i tangheri Marzio e Raffaella sulla musica dei fisarmonicisti A. Mantici. Alle 21 in via San Francesco è prevista l’esibizione “Come Romeo e Giulietta a cura della Pro Loco Montonese. In tutti i ristoranti del paese sono previste cene romantiche sotto le stelle.