In Umbria forte calo dell’affluenza per le comunali

A Terni alle urne 15,34 in meno della precedente consultazione

Netto calo dell’affluenza nella prima giornata di voto per nelle elezioni nei sette comuni dell’Umbria interessati al voto per le amministrative.

Secondo il dato riportato dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno relativo a tutte le sezioni alle 23 di domenica, a Terni, si è recato alle urne il 44,10 degli aventi diritto mentre era stato del 59,44 nella precedente tornata. Quindi il 15,34 in meno.

A Corciano il dato è stato invece 43,60, contro il 57,92 della passata consultazione, e a Umbertide del 58,58, contro il 70,36. In tutta la provincia, sei i comuni interessati al voto, l’affluenza è stata del 50,40 per cento contro il precedente dato del 63,71. Il dato complessivo dei sette comuni è quindi – sempre secondo Eligendo – del 46,26 per cento contro 60,87, quindi meno 14,61.