In Umbria calo dell’ 1,5% ricoverati Covid nell’ultima settimana

Crescono gli attualmente positivi e tamponi fatti ultimo giorno

Sono scesi dell’1,5 per cento i ricoverati Covid in Umbria, ora 260 (132 nei reparti dedicati e 121 negli altri) secondo quanto riporta il sito della Regione aggiornato al 30 dicembre.

Scesi a sette, meno 14 per cento, i posti occupati nelle terapie intensive.

Crescono invece del 14,3 per cento, sempre nell’ultima settimana, gli attualmente positivi al virus, 3.750, e i morti, più 0,4 per cento, 2.339 dall’inizio della pandemia.

Stabile da settimane l’andamento dei tamponi certificati, cresciuti dello 0,2 per cento gli antigenici e dello 0,1 i molecolari. Forte crescita però per i test eseguiti nell’ultimo giorno, 2.123, con un più 21,5 per cento rispetto a giovedì.