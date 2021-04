Turismo, Agabiti: “Successo di Linea Verde Tour Umbria”

“La trasmissione Linea Verde Tour dedicata all’Umbria ha saputo offrire un’ampia panoramica delle eccellenze della nostra regione facendo inoltre registrare un sicuro successo, con una media per puntata di oltre un milione e mezzo di telespettatori ed il 15 per cento di share”.

Lo ha detto l’assessore regionale al turismo, Paola Agabiti, a conclusione delle quattro puntate della trasmissione di Raiuno Linea Verde Tour dedicate all’Umbria.

“Il successo ottenuto dal programma dimostra tutta l’attrattività che l’Umbria sa suscitare, anche attraverso un turismo lento capace di far riscoprire appieno il patrimonio inestimabile del suo territorio legato ai Cammini, al paesaggio, all’ambiente, ai borghi e alle città d’arte, alle tradizioni ed alle eccellenze della nostra enogastronomia. Come assessorato regionale continuiamo a lavorare, insieme ai diversi soggetti interessati, per mettere in campo azioni e strumenti integrati che siano realmente a sostegno degli operatori e del mondo del turismo umbro. Siamo inoltre impegnati ad aprire una nuova fase nelle politiche di promozione turistica della regione, così da rilanciare un settore importantissimo della nostra economia e rafforzare l’immagine dell’Umbria sui mercati nazionali ed internazionali. Ciò nella consapevolezza che chi visita la nostra regione spesso desidera tornare per ripetere un’esperienza unica”.