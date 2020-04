Il Sindaco Latini visita la AST. Insieme a lui il Vicesindaco Giuli e l’Assessore allo Sviluppo Economico Fatale

Il Sindaco di Terni Leonardo Latini ha fatto visita alla Acciai Speciali Terni. Ad accompagnarlo, il vicesindaco Andrea Giuli e l’assessore allo Sviluppo economico, Stefano Fatale. Il primo cittadino ha evidenziato la finalità di questa iniziativa spiegando che

“E’ stata una visita utile per confrontarci con l’azienda sulle misure adottate a tutela dei lavoratori, dopo la ripresa parziale delle attività, in questa fase che continua ad essere d’emergenza anche per la nostra città”.

Ad accogliere la delegazione di palazzo Spada, tra gli altri, il direttore dello stabilimento, Massimo Calderini, e quello di produzione, Dimitri Menecali.

“Abbiamo preso atto delle precauzioni adottate agli ingressi, nei punti dove vengono distribuiti i pasti e nelle aree nevralgiche degli stabilimenti – prosegue il sindaco -, constatando lo sforzo che l’azienda ha posto in essere finora per mantenere il distanziamento tra i lavoratori e consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza”.