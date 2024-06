Il percorso verde Leonardo Cenci è pronto ad accogliere gli Avanti Tutta Days

Dal 14 al 16 giugno si terrà la dodicesima edizione della manifestazione che promuove sport, salute e solidarietà. Intesa Sanpaolo in collaborazione con CESVI a sostegno dell’iniziativa attraverso il Programma Formula

È tutto pronto per la dodicesima edizione degli Avanti Tutta Days. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno il percorso verde di Perugia, intitolato a Leonardo Cenci, ospiterà la manifestazione ideata proprio dal compianto Presidente di Avanti Tutta, per promuovere sport, salute e solidarietà.

Un evento che nel tempo ha acquisito sempre maggiori consensi tra la cittadinanza e che è diventato un vero e proprio riferimento dell’estate perugina. Gli Avanti Tutta Days sostenuti da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con CESVI, attraverso il Programma Formula, che ha visto nei mesi scorsi un’importante attività di raccolta fondi. Grazie ai finanziamenti ricevuti gli Avanti Tutta Days vogliono raggiungere una dimensione nazionale, con la consapevolezza che un grande evento annuale possa amplificare la diffusione del messaggio, contribuendo così a produrre un maggiore impatto sulla prevenzione delle malattie oncologiche e in generale della salute.

“Ringraziamo Intesa Sanpaolo e CESVI per il sostegno – dichiara alla vigilia dell’evento il Presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci -. Speriamo di accogliere tante persone, che possano trovare nella nostra iniziativa un momento di svago, attraverso le tante attività ricreative e un momento di condivisione e conoscenza rispetto alla difficile realtà della malattia oncologica. Per mio fratello Leonardo quello degli Avanti Tutta Days è stato un sogno che è riuscito a realizzare. Senza di lui, il nostro compito è quello di continuare a dare concretezza al sogno e di renderlo sempre più ricco, con quell’energia che solo Leo ha saputo trasmetterci”.

Come da tradizione la tre giorni al percorso verde prevede un ricco programma di iniziative che vanno chiaramente ad espletare i temi portanti della manifestazione. Oltre 50 tra operatori e associazioni forniranno il loro contributo per animare un’area che comprenderà il prato verde al fianco della bocciofila fino ai vicini impianti sportivi. Ci sarà spazio anche per eventi di carattere informativo, con dei professionisti del settore sanitario, per attività di prevenzione alla salute e chiaramente diversi momenti di sport, con numerose discipline presenti. Non mancherà il buon cibo, con la preziosa collaborazione dei volontari di ‘Mantignana in Settembre’ e la buona musica.

LE ATTIVITA’

AREA CULTURA

– BERTONI EDITORE

– EDITORE CULTURA & SALUTE

AREA FOOD

– ORA COME ALLORA

– APICOLTURA GALLI

AREA SPORT

– ASD ‘IL KUNG FU’

– ASD PERUGIA T.T.

– ASD ALISUBASIO PARAGLIDING CLUB

– ASD BODYJUMPING

– ASD FONTIVEGGE GRIPHUS RITMICA

– ASD RUGBY PERUGIA JUNIOR

– ALESTRA FORTEBRACCIO – MUAY THAI

– CAI – CLUB ALPINO ITALIANO

– MARIO BENEDETTI – DOCENTE FEDERALE PROTEZIONE PERSONALE

– PALLAVOLO PERUGIA SSD

– PERUGIA VOLLEY TEAM – PALLAVOLO SAN SISTO ASD

– SAKURA JUDO

– TOP DIVING SCUOLA SUBACQUEA

– UMBRIA NORDIC WALKING & ESCURSIONI

– ASD ARCIERI AL CENTRO

– AC PERUGIA CALCIO

AREA SALUTE

– INSIEME UMBRIA CONTRO IL CANCRO

– FIS10 VILLAGE

– AIRC

– ASSOCIAZIONE LOTURS NASCITA UMBRIA

– CAMMINATA METABOLICA

– LA LUMACA ODV

– ROBERTA BALDONI NUTRIZIONISTA

– NUTRIZIONISTA ASCANI MICHELA

– GRUPPO VOLONTARI OTORINO ‘SENTIR PARLARE’

– ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PIEDE DIABETICO UMBRIA ODV

– ASSOCIAZIONE ‘QUA LO ZOCCOLO’

– PANATHLON CLUB PERUGIA

– UNIONE CIECHI PERUGIA

– AFAS

– GLI AMICI DELLA VISTA

– SISM

AREA SOLIDARIETA’

– AISM

– ANED

– APS ASSOCIAZIONE ALESSANDRO PEDETTI

– LA BRIGATA INDIPENDENTE APS

– RE.LEG.ART ONLUS

– STILL I RISE gruppo Umbria

– IO NONOSTANTE TUTTO

AREA MUSICA

Venerdì 14 Giugno 2024

Ore 21:00_DJ DHANOS

Ore 21:45_Scuola di Musica Piano Solo “ROCKNIGHT”

“Rocknight” è uno spettacolo organizzato dalla scuola di musica “Piano Solo” in cui diverse band pop/rock si alternano sul palco, presentando un repertorio che celebra la storia del rock. L’evento è intergenerazionale, con 50 esecutori che esibiscono su un repertorio storico che spazia dai Led Zeppelin a Lady Gaga, dai Beatles ai Cranberries, coprendo un periodo dagli anni ’70 fino ai giorni nostri. Le performance includono ensemble di diverse età: dalle junior band (dai 6 ai 12 anni), passando per le young band (dai 15 ai 20 anni), fino alla Senior Band (dai 40 anni in su).

La particolarità del format risiede nel seguito di famiglie e sostenitori che gli organici riescono a catalizzare a ogni evento. “Rocknight” non è solo un evento musicale, ma anche un’occasione di aggregazione per i ragazzi, con una partecipazione ampia e calorosa delle famiglie e sostenitori tra il pubblico.

Le band che saliranno sul palco saranno ben 11 e proporranno più di due ore di spettacolo pieno di energia.

Sabato 15 Giugno 2024

Ore 19:00_DJ MARTINS

Ore 20:00_DJ FELA BLACK

Ore 22:45_Fandango – Ligabue Tribute Band

Facciamo Fandango insieme alla Tribute Band che ripercorre tutti i più grandi successi del cantautore di Correggio.

Possibilità di prenotare la ‘Cena Fandango’ a prezzo speciale (Primo, Torta al testo, Bevande € 15,00). Visione della partita Italia-Albania in Area Incontri.

Domenica 16 Giugno 2024

17:00_DJ MAKS

17:30_Karaoke Party con Marco J e Simone Mone

Sarà un karaoke dinamico con una scaletta concerto da cantare stesi sul prato o saltando sotto cassa..Sono previsti artisti del panorama umbro ..Portate amici e famiglia per cantare insieme ai nostri ospiti speciali e godere di un pomeriggio all’insegna della musica e del divertimento! Prima si canta e dopo si balla con il dj set

ESIBIZIONI

– ESIBIZIONE BOXE E KICKBOXING a cura della palestra Perugia Fight Boxing School, della palestra Ponte Fighter Club insieme a Dott. Carlotti Roberto, ambasciatore dello sport di Perugia e campione di Kickboxing. Sabato 15 Giugno ore 11:30 area tatami

– ESIBIZIONE JUJITSU venerdì 14 Giugno ore 18:00 area tatami

– ESIBIZIONE HAPPY FEET SWING Domenica 16 Giugno ore 18:00 area tatami

– TORNEO FIF UMBRIA – 3X3 sabato 15 Giugno dalle 15:00 area campi da basket Pian di Massiano

– ESIBIZIONE SKATING CLUB PONTE SAN GIOVANNI sabato 15 Giugno 15 pomeriggio 17:00-19:00 area velodromo Pian di Massiano

– POMPIEROPOLI domenica 16 Giugno dalle 15:00 alle 18:00 area verde bocciofila

– ESIBIZIONE GINNASTICA ARTISTICA – PALESTRA FORTEBRACCIO Domenica 16 Giugno ore 17:00 – 18:00 area tatami

– RECORD DEL PERCORSO VERDE con Luca Panichi e Ikivium Bike Adventure di Gubbio Sabato 15 Giugno ore 16:00