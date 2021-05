Il ministero della Cultura acquista il Teatro Sociale di Amelia

Il ministero della Cultura ha esercitato il diritto di prelazione sul Teatro Sociale di Amelia, acquisendo così lo storico immobile. Lo rende noto, sulla scorta del decreto notificato ieri, la Società Teatrale, associazione culturale senza scopo di lucro che lo ha costruito nel 1783 e che fino ad oggi lo ha gestito.

Il consigliere regionale Andrea Fora -Patto civico per l’Umbria- afferma:

“Esprimo un sincero grazie al Ministro Franceschini e grande soddisfazione per l’operato del Ministero dei beni Culturali, a cui mi ero rivolto lo scorso 25 gennaio, per la decisione di acquisire allo Stato, il Teatro Sociale di Amelia. Si tratta di uno dei rari esempi di teatro settecentesco, precedente alla Fenice di Venezia, quindi un bene storico di grande interesse ed altissimo pregio. Ora sarà importante che il Ministero, di concerto con le istituzioni locali e la comunità di Amelia, introduca tutto ciò che è possibile per far sì che possa continuare a essere uno dei poli culturali e artistici della nostra regione”.