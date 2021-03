Il Lions Club Gualdo Tadino dona 40 copie della guida della città in vista dell’arrivo della 3a Tappa della 56° Tirreno-Adriatico

Continuano ad arrivare i contributi, non solo economici, che le attività e le associazioni del territorio stanno dando concretamente al Comune nel sostenere attivamente l’organizzazione della 3° tappa della 56° edizione della Tirreno-Adriatico che si concluderà a Gualdo Tadino il prossimo venerdi 12 marzo (Monticiano-Gualdo Tadino di km 219).

Nella giornata di venerdì 5 marzo protagonista è stato il Lions Club Gualdo Tadino, che ha donato presso la Sala Consiliare del Municipio al Sindaco Massimiliano Presciutti 40 copie della Guida Turistica “Gualdo Tadino e dintorni”.

A consegnare al primo cittadino gualdese le preziose pubblicazioni, per il Lions Club Gualdo Tadino erano presenti il Presidente Dott. Francesco Bartelli coadiuvato dal Segretario del Club Enrico Amoni e dal Tesoriere Paolo Forconi.

“Ringrazio il Lions Club Gualdo Tadino – ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Presciutti – per la generosità mostrata ed il contributo dato nel sostenere attivamente l’organizzazione di questo grande evento sportivo internazionale che porta il nome della Tirreno-Adriatico. Questa preziosa pubblicazione da voi realizzata racconta la storia, le tradizioni, i luoghi e la cultura della nostra città e servirà a promuovere e far conoscere Gualdo Tadino agli ospiti istituzionali e non che saranno presenti durante la Tirreno-Adriatico e non solo”.

Dopo lo storico arrivo del Giro d’Italia nel 2018, venerdì 12 marzo anche la Corsa dei Due Mari entrerà a far parte della storia non solo della città di Gualdo Tadino, ma dell’intero territorio e della Regione Umbria. Sarà un’occasione unica per ammirare di nuovo i più grandi campioni internazionali del ciclismo.