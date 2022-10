Il giovane atleta di judo Alessandro Bicorgni ricevuto a Palazzo dei Priori

Gli auguri dell’amministrazione in vista del campionato in Slovenia

Il sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo sport Clara Pastorelli hanno incontrato il giovane atleta Alessandro Bicorgni che parteciperà al Campionato di Judo “Koper Cadet European Cup 2022” previsto a fine ottobre in Slovenia.

Il sedicenne è stato ricevuto nella sala Rossa di Palazzo dei Priori insieme all’allenatore Stefano Poeta, che nel 2020 ha festeggiato 50 anni nel judo.

Bicorgni ha iniziato a praticare judo a 8 anni presso la Palestra dei Poeti del Judo, associazione sportiva dilettantistica di Sant’Andrea delle Fratte, che vanta uno staff tecnico di rilievo a livello nazionale e internazionale.

“L’amore per questa disciplina e l’applicazione costante, difficilmente riscontrabili in ragazzi della sua età, lo hanno sempre portato a cercare di migliorarsi ogni giorno di più – ha detto l’allenatore Poeta -. Sin da piccolo, Alessandro ha mostrato talento e capacità per il judo distinguendosi in gare nazionali e internazionali. Rappresenta la punta di diamante del nostro club per la passione e il sacrificio con cui lavora conciliando il judo con altre attività”.

Il sindaco Romizi ha rivolto al giovane

“i complimenti della città per la tenacia dimostrata, la qualità più importante, e i migliori auguri in vista della competizione e, soprattutto, per la vita”. Il sindaco ha affermato che “Perugia è orgogliosa” per tutti i traguardi che Bicorgni ha già raggiunto.

“Per l’amministrazione – ha aggiunto l’assessore Pastorelli – è un piacere dare risalto a sport che, sia pure diffusi, in genere hanno meno visibilità rispetto ad altri. Discipline che, anche per i valori a cui educano, meritano di riscuotere la massima attenzione da parte delle istituzioni e del territorio”.

Questi i risultati ottenuti da Bicorgni: partecipazione al Trofeo Coni 2018 in rappresentanza, come atleta, del Coni umbro (si è trattato per lui della prima competizione giovanile di rilievo dove si è imposto vincendo tutti gli incontri); 5° classificato ai Campionati Italiani Esordienti B (persa per un soffio la finale per il bronzo anno 2019); 7° classificato ai Campionati Italiani Cadetti 05/03/2022; 1° classificato al Grand Prix Alpe Adria Lignano 19/03/2022, gara dove ha consolidato le sue performance sconfiggendo atleti di rilievo nella categoria di peso (kg. 66), sicuramente difficilissima (più di 80 atleti in categoria), per poi proiettarsi in un percorso di preparazione di alto livello con training di carattere nazionale e internazionale; partecipazione al suo primo European Cup Cadet Bielsko-Biala 2022 (21/05/2022), gara che gli permette la scalata del ranking internazionale finalizzata alla partecipazione agli Europei, EYOF Festival olimpico della gioventù europea – Mondiali.

Ad oggi il percorso di preparazione prosegue assiduamente e lo ha visto impegnato dal (26-30 settembre) al centro olimpico di Ostia ad allenarsi con la Nazionale Senior, in ritiro per i mondiali di judo senior che si sono svolti dal 6 al 13 ottobre.

Il prossimo appuntamento internazionale, che per Bicorgni rappresenta la seconda gara in maglia azzurra dopo quella di fine maggio in Polonia, sarà dunque la European Cup Cadetti di Koper (Slovenia) in programma sabato 29 ottobre. Per prepararsi ha lavorato con tutto lo staff dei Poeti del Judo “in maniera assidua, costante e applicata”. Alla competizione parteciperanno 350 atleti, di cui 49 nella categoria (kg. 66) di Bicorgni, in rappresentanza di 23 nazioni.