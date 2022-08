Il Festival Green Music approda nei vigneti della Cantina Castel Noha di Ficulle

“Melodia Divigna” il 26 agosto 2022

La melodia del Festival Internazionale Green Music, sotto la direzione artistica del M° Maurizio Mastrini, continua ad essere protagonista dell’estate umbra con un evento dal titolo Melodia Divigna, in cui la musica si fonderà con la cultura e l’enogastronomia.

La vigna e la cantina Castel Noha a Ficulle saranno la location di un concerto suggestivo che si terrà il 26 agosto 2022, grazie all’impegno e al desiderio del proprietario, il Dott. Valentino Cirulli.

Ad esibirsi sarà il Maestro Sandra Landini, celebre pianista che ha suonato nei teatri più prestigiosi d’Europa, che accompagnerà il quartetto d’archi Hadimova, formato dai Maestri Carlo Coppola (primo violino), Ilaria Civico (secondo violino), Paolo Di Lorenzo (viola) e Dario Orabona (violoncello). I Maestri proporranno un viaggio attraverso le note di W. A. Mozart e F. Chopin, creando un’atmosfera suggestiva grazie al sodalizio musicale tra pianoforte ed archi.

La serata partirà alle ore 19 con un preludio del concerto tra i filari della vigna, cornice perfetta per introdurre il pubblico alla vera essenza del luogo e per esprimere lo stretto connubio tra natura e musica, valore cardine del Festival.

Successivamente, l’evento proseguirà all’interno della cantina Castel Noha dove, prima dell’inizio del concerto vero e proprio, verrà celebrato il vino Risvegli, premiato come uno tra i migliori 10 vini d’Italia del 2022 dalla prestigiosa Guida Bibenda, a cura della Fondazione Italiana Sommelier. Si tratta dell’unico vino umbro entrato nella speciale classifica dei Sommelier italiani per l’anno in corso.

Inoltre, Nicola Mastronardi giornalista, scrittore e autore Rai, anticiperà l’evento settembrino che vedrà il lancio di un vino ispirato al romanzo storico Viteliú Il nome della libertà, che tratta della nascosta storia dei popoli italici.

Subito dopo inizierà il concerto della pianista Sandra Landini e del quartetto d’archi Hadimova, che all’interno della cantina faranno risuonare le dolci melodie di Mozart e Chopin, accompagnando il pubblico in un lungo ed intenso viaggio alla scoperta dei luoghi, dei colori e della storia delle note di questi indimenticabili compositori.

In conclusione, è prevista una degustazione del vino festeggiato e dei prodotti della cantina, per terminare in modo conviviale l’evento e permettere ai presenti di assaggiare le prelibatezze frutto del luogo che li ospita.

La serata sarà quindi un appuntamento di rilievo per il Festival Internazionale Green Music e una grande celebrazione di musica e cultura, ma anche di natura e territorio umbro, permettendo al pubblico di vivere gratuitamente un’esperienza multisensoriale e totalizzante all’interno di una delle cantine più prestigiose ed eleganti dell’Umbria.