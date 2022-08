Il Deruta Book Fest entra nel vivo

Il Deruta Book Fest, la manifestazione dedicata ai libri in corso fino a domenica nella città della ceramica è entrato nel vivo. Questa mattina, venerdì 26 agosto, si è svolta la cerimonia di apertura alla presenza dell’editore Jean Luc Bertoni, del sindaco di Deruta Michele Toniaccini e di Bruno Mohorovich, presidente della Giuria del Premio letterario Deruta Book Fest.

Durante la cerimonia di apertura è stata ricordata Roberta Niccacci, recentemente scomparsa in seguito ad una malattia, che tanto si è adoperata per l’organizzazione e per il successo delle prime edizioni del Festival e per far conoscere in tutto il mondo Deruta e le sue tradizioni a cui è dedicata l’edizione 2022 del Deruta Book Fest.

“Dal prossimo anno – ha spiegato Jean Luc Bertoni – vogliamo dedicare una sezione del Premio Letterario Deruta Book Fest alla memoria di Roberta Niccacci per ricordare il suo sorriso e il suo impegno per la diffusione della cultura“.

Nel pomeriggio libero spazio alle presentazioni di libri di narrativa e di poesia, che continueranno anche per la giornata di sabato quando, in serata, saranno resi noti i nomi dei vincitori del premio letterario per poi terminare con Cristiana Ciacci e la Little Tony Family e con l’anteprima nazionale dello spettacolo “Caro amico ti canto”, l’omaggio a Lucio Dalla dell’attore Mario Zamma.

La cerimonia di premiazione è prevista in piazza dei Consoli a Deruta. In caso di maltempo, sarà spostata presso il cinema-teatro Posto Unico.