I Vigili del Fuoco di Perugia in azione per aiutare il popolo ucraino

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia insieme alla Sezione di Perugia dell’Associazione Nazionale VVF ONLUS stanno rispondendo all’appello pervenuto dal Comando VVF di Pordenone per l’invio di aiuti alla popolazione Ucraina in fuga dalla guerra. Il Comando VVF di Pordenone sta raccogliendo da tutta Italia il materiale di seguito specificato da invaire tramite container in Polonia, presso i Vigili del Fuoco di Lubaczow, dove si stanno allestendo ospedali da campo e dormitori per le centinaia di migliaia di profughi già presenti e in arrivo.

Il tipo di materiale attualmente richiesto, anche usato purché pulito, è:

– Coperte

– Lenzuola e federe

– Magliette intime (meglio se termiche) di qualsiasi taglia.

detto materiale non deve essere necessariamente nuovo ma utilizzabile e pulito.

Il materiale dovrà essere consegnato, possibilmente imbustato o inscatolato con l’indicazione del contenuto, presso la Centrale del Comando di Perugia, sita in via Pennetti Pennella 1 a Perugia (madonna Alta), entro e non oltre sabato 12 marzo 2022.