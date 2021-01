“I pascoli tornino ai pastori”

Lo afferma il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca.

“Esistono terreni di dominio collettivo o pubblici che versano in totale stato di abbandono, ma allo stesso tempo sono interdetti ai nostri pastori. Chi nella nostra regione vive davvero di pastorizia, spesso non riesce a trovare lo spazio vitale per far pascolare i propri animali e vede morire giorno dopo giorno le proprie aziende. Le terre che apparteneva ai genitori o ai nonni finiscono ormai alle multinazionali attraverso procedure di gara con criteri e importi inaccessibili alle piccole realtà. Insomma, l’accaparramento delle terre nelle mani di pochi è ormai un fenomeno globale. In Umbria, i comuni o altri enti gestori hanno la possibilità di stipulare accordi con Afor per interventi di manutenzione del patrimonio montano. La stessa Agenzia forestale dovrebbe provvedere alla gestione, alla tutela e al miglioramento nonché alla messa a reddito, affittando i terreni ai pastori locali, per reinvestire i profitti in attività di miglioramento del patrimonio boschivo. Ma questo succede davvero? Dal 28 settembre scorso abbiamo depositato un’interrogazione per verificare lo stato di attuazione del protocollo d’intesa Afor-Comune di Terni per la manutenzione del patrimonio montano agro-silvo-pastorale. Ad oggi purtroppo nessuna risposta. In molte parti d’Italia, e sembrerebbe purtroppo anche nella nostra regione, succede che questi pascoli vengano dati in concessione a società non umbre senza nessuna verifica efficace sul reale pascolamento delle bestie, lasciando il terreno sempre meno utilizzato e tutelato, quindi, anche a rischio dissesto o incendi”.