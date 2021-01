I giovani del Rotaract Club Perugia Trasimeno donano 20 computer rigenerati ai bisognosi. Nell’ambito del progetto “Coniuge” del Distretto Rotary2090 e con la collaborazione dell’associazione di studenti di Giurisprudenza Elsa PERUGIA

Continuano a moltiplicarsi e susseguirsi i progetti e le azioni di solidarietà in piena pandemia.Stavolta sono i ragazzi del Rotaract Club Perugia Trasimeno, nell’ambito del progetto “Coniuge” del Distretto Rotary2090 e con la collaborazione dell’associazione di studenti di Giurisprudenza Elsa PERUGIA, a scendere in campo con la bella iniziativa “Progetto Reboot – Come un vecchio PC può rendersi ancora utile per essere donato”.

L’iniziativa si propone di far fronte alle difficoltà imposte dalla pandemia e dunque dal necessario distanziamento sociale, con il conseguente ricorso a diverse modalità di incontro ON-LINE in diversi ambiti della vita quotidiana; dalla scuola con la didattica a distanza passando per lo smartworking, fino alle semplici comunicazioni interpersonali.

Per questo ormai quasi in ogni casa è necessario avere uno o più PC, con tutti i costi del caso che talvolta le famiglie non sono in grado di sostenere. Proprio a questo è dedicato il progetto Reboot, attraverso la rigenerazione di dispositivi ritenuti ormai “obsoleti” a causa dei continui aggiornamenti ma che spesso possono garantire ancora un ottimo funzionamento e buone performance, al pari di dispositivi di ultima generazione.

Nella giornata del 25 novembre scorso sono stati raccolti 20 Pc tra apparecchiature portatili e unità case, quanto raccolto è stato poi inviato dai ragazzi del Rotaract Club Perugia Trasimeno ai tecnici informatici indicati dal Distretto Rotary 2090. Le apparecchiature donate sono state a questo punto rimodernate per provvedere alla consegna ai soggetti bisognosi del territorio.

Questa mattina presso l’Emporio Caritas Divina misericordia è avvenuta la consegna dei dispositivi rigenerati. Erano presenti per l’Amministrazione comunale che ha patrocinato l’iniziativa, l’Assessore alle Politiche Sociali Edi Cicchi, il direttore della Caritas Diocesana Don Marco Briziarelli, il presidente del Rotaract Club Perugia Trasimeno Lorenzo di Meo con alcuni soci e la presidente di ELSA Perugia Alice Eraclei.