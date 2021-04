“I 45 progetti individuati dalla Giunta danno visione e speranza in un momento di forte emergenza”

“Esprimo forte apprezzamento per i 45 progetti del Pnrr individuati dalla Giunta regionale che vanno nella giusta direzione, dando visione e speranza in questo momento di forte emergenza che la nostra regione dovrà continuare ad affrontare anche nei prossimi anni”.

Ad affermarlo è Paola Fioroni (Lega- vicepresidente dell’Assemblea legislativa).

“Così come da noi auspicato – spiega Fioroni – riteniamo che il Piano regionale sia ambizioso e i progetti potenzialmente idonei ad essere ricompresi tra i progetti attuativi del Piano Nazionale che il presidente Draghi consegnerà a Bruxelles, evitando di essere un contenitore inutile di mere concessioni territoriali o partitiche. Questa Giunta con lungimiranza ha saputo focalizzarsi su di una progettazione strategica regionale capace di integrarsi realmente con il Sistema Paese e con il Pnrr nazionale, questa è la grande forza di questo Piano che ci consente di guardare al futuro con ottimismo. Il Pnrr nazionale in cui sono state inserite anche le grandi opere come la Tav – osserva Paola Fioroni – consentirà di liberare ingenti risorse poiché tali opere erano già state finanziate da fondi statali che potranno quindi utilizzarsi per quelle opere infrastrutturali che i nostri amministratori locali aspettano da troppo tempo. Su questo, come Regione – conclude – dovremo essere ancora più bravi, per intercettare queste nuove risorse statali con progetti che, al netto delle strumentalizzazioni politiche locali, consentano finalmente a questa regione di colmare il gap infrastrutturale con le regioni più sviluppate”.