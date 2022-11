Gubbio: 25 Novembre appuntamento alla “panchina rossa”

Proseguono le iniziative in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Proseguono gli appuntamenti di riflessione e condivisione relativi alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 Novembre, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Dopo l’incontro di venerdì 18 in biblioteca con la fumettista Sted, autrice della graphic novel “Questo non è amore. L’amore non uccide”, appuntamento alla panchina rossa inaugurata lo scorso anno nei giardini di Piazza 40 Martiri, donata alla cittadinanza dall’associazione “La Volata” grazie alla sinergia tra Commissione Pari Opportunità e gli Stati Generali delle Donne, depositarie della campagna “panchine rosse”.

L’appuntamento è per venerdì 25 novembre alle 16.00 presso la panchina (in caso di maltempo, sotto le Logge dei Tiratori) per un momento di restituzione alla città delle partecipanti al laboratorio di scrittura autobiografica “Souvenir”, curato dall’associazione Umbria in Voce. Il laboratorio ha avvicinato donne di ogni età, che si sono raccontate, confrontate, comprese. Il gruppo condividerà vissuti, emozioni, narrazioni in una chiave di sorellanza e solidarietà. Parteciperà alla condivisione anche il Consultorio di Gubbio, punto di riferimento della Città, l’incontro verrà aperto dai saluti istituzionale dell’Assessora alle Pari Opportunità Simona Minelli.