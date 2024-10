Gualdo Tadino vince il Premio City Vision a Padova

Il Comune premiato per il progetto innovativo ‘Digitadino’ durante i City Vision Stati Generali delle città intelligenti, ottenendo il riconoscimento speciale Open Fiber

Con l’innovativo progetto “Digitadino” – il Comune di Gualdo Tadino si è aggiudicato, nella serata di lunedi 21 Ottobre a Padova, il prestigioso Premio City Vision Buone Pratiche – Premio Speciale Open Fiber per il miglior progetto di digitalizzazione di un borgo italiano.

A ritirare, presso il Centro Culturale Altinate S. Gaetano – Padova, il prestigioso riconoscimento, che bissa quello ottenuto lo scorso anno (progetto Stand Up Gualdo Tadino, legato alla mobilità sostenibile e all’accessibilità nei luoghi montani), era presente il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che ha ricordato, sul palco della splendida location veneta, come questo nuovo Premio ottenuto dal Comune di Gualdo Tadino certifichi l’ottimo operato dell’Amministrazione Comunale, presa d’esempio a livello nazionale in diversi ambiti e, sempre attenta a sviluppare nuovi progetti e soluzioni innovative ed al passo con i tempi sui temi della sostenibilità, della transizione digitale, dell’e-government, della transizione ecologica.

Nello specifico il Premio City Vision Buone Pratiche è stato assegnato dalla Giuria al progetto “Digitadino” con la seguente motivazione: “Questo innovativo alter ego digitale del Comune ha rivoluzionato l’accesso ai servizi municipali – si legge nella motivazione – rendendoli più veloci, efficienti ed efficaci. Grazie a Digitadino, i residenti e le imprese del territorio possono usufruire di servizi semplificati e immediati, con un impatto positivo sulla qualità della vita e sulle attività economiche locali”.

Il City Vision, gli Stati Generali delle città intelligenti di Padova, proseguirà anche nella giornata odierna, che vedrà il Sindaco, Massimiliano Presciutti partecipare come relatore a due tavoli di lavoro (“Quale energia per le città: rinnovabili, efficientamento, Cer per un nuovo modello di consumo” e “Leader per forza? Le sfide del governo locale”) per parlare di Gualdo Tadino come esempio di città intelligente e buona pratica amministrativa.

City Vision è il più importante evento italiano dedicato alla trasformazione intelligente dei territori. Due giorni per capire che cosa significa “essere smart city” e per pensare e costruire gli spazi pubblici del futuro in un dialogo intenso tra PA, imprese, mondo accademico e sistema della ricerca e dell’innovazione.

City Vision è un progetto di Blum e Padova Hall organizzato con il Comune di Padova, in collaborazione con A2A e in partnership con Almaviva, ANM, EAV, Open Fiber, Rubner, Volksbank. L’evento è in collaborazione con Regione del Veneto, Agenda Digitale del Veneto, Camera di Commercio di Padova, Padova Looking Ahead and Beyond, Venicepromex. I community partner sono ANFoV, Data Valley, Entopan, Istituto EuropIA.it, indig communication, Innovation Hub South Europe, InnovUp, Living Future Europe, Milano Smart City Alliance, NAStartup, PA Social, Rete dei Comuni Sostenibili, Se Sei Sindaco. Il progetto ha il patrocinio di ANCI, Istituto Nazionale di Urbanistica e Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali. Media partner di City Vision è TGR Rai, partner tecnico True.

City Vision è la piattaforma di contenuti ed eventi che facilita lo scambio di esperienze, esigenze e soluzioni per la trasformazione intelligente dei territori. La comunità di City Vision comprende amministratori pubblici, funzionari della PA, imprese, organizzazioni, professionisti, ricercatori, innovatori. Un percorso di immersione nel futuro delle nostre città, un luogo dove conoscere tecnologie, opportunità e best practice necessarie per gettare le fondamenta della città del domani.

Il Premio Speciale Buone Pratiche ottenuto dal Comune di Gualdo Tadino con “Digitadino” è stato valutato attraverso il City Vision Score, il ranking che valuta il livello di “intelligenza” dei Comuni italiani secondo le sei direttrici della Smart City: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility, smart people.

Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino

Gualdo Tadino, 22/10/2024