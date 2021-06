Gualdo Tadino: al via le iniziative estive del “Bimbo Day”. Le iniziative dedicate ai più piccoli

Tre giorni di eventi dedicati ai più piccoli animeranno la città di Gualdo Tadino il prossimo 1-3 e 4 Luglio in occasione del Bimbo Day, parco giochi in tutto il centro storico con laboratori e animazioni 0-12, che farà da apripista alle iniziative facente parti de l’“Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2021” promossa dall’Amministrazione Comunale.

“Abbiamo voluto iniziare con una due giorni dedicata ai bambini e alle famiglie. Oggi più che mai dopo mesi di didattica a distanza e di lock down – sottolinea l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari – i bambini hanno bisogno di stare insieme e condividere giochi e momenti di crescita. Per questo il bimbo day prevederà oltre alle attrazioni ludiche anche diverse attività didattico ricreative. Ci aspettiamo un centro storico pieno della parte migliore di questa società, i bambini e le famiglie. Di mamme, papà e nonni. Bimbo day è un format nazionale rodato e di successo che vorremmo ripetere anche in inverno. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito al nostro appello a partecipare, sia per le attività che per la parte di gestione degli spazi. In modo particolare l’Ente Giochi de le Porte, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Protezione civile, la Croce Rossa, L’Associazione Educare alla Vita Buona”.

Durante le giornate degli eventi del “Bimbo Day” sono previste delle modifiche alla viabilità del Centro Storico di Gualdo Tadino nel seguente modo:

Chiusura Corso Piave (dal dissuasore) sabato 3 e domenica 4 in orario 10-12 e dalle 16.30 (anticipo rispetto al consueto orario delle 18)

P.zza Garibaldi -divieto di sosta dalle 14.00 di venerdì 2 alle 08.00 di lunedì 5 Luglio

Chiusura via Storelli anticipo dalle ore 16.00 il sabato -tutto il giorno la domenica.