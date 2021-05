Grifonissima: 500 iscrizioni esaurite in quattro giorni. C’è tempo fino al 13 maggio 2021

Si chiudono giovedì 13 maggio le iscrizioni alla edizione 2021 della Grifonissma, ma la data è solo fornale…perchè in realtà i 500 posti a disposizione si sono esauriti in quattro giorni ed ormai sono due settimane che non è più possibie iscriversi alla stracittadina di Perugia. Quella del 2021 è la 40esima edizione della manifestazione podistica GRIFONISSIMA (nel suo 41esimo anno di vita…!!!). Una edizione “simbolica” ed in formato ridotto a seguito dell’emergenza sanitaria COVID, ma dai forti significati di speranza e di ripresa per l’Umbria e per il mondo dello sport!! La manifestazione è limitata alla sola sezione agonistica con la partecipazione esclusivamente di atleti tesserati (a numero chiuso) e personale di servizio identificato e tracciato (giudici, cronometristi, sicurezza, service, volontari, sanitari, ecc…) secondo il protocollo previsto dalla FIDAL e secondo le normative comunali, regionali e nazionali che saranno valide al momento. 500 persone in totale di cui 134 Donne, 366 uomini 70 squadre rappresentate di cui le prime 10 rappresentano il 73% del totale partecipanti. Di Foligno la squadra più rappresentativa. Perugia, frazionata in molte squadre, presenta più di 250 atleti.

ATLETICA WINNER FOLIGNO 66 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD 56 ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI 55 ATLETICA AVIS PERUGIA 50 ATLETICA AVIS MAGIONE 29 ATLETICA IL COLLE ASD 27 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 26 L’UNATICI ELLERA CORCIANO ASD 18 ASD ATLETICA TAINO 14 ATLETICA UMBERTIDE 13 MARATHON CLUB CITTA’ DI CASTELLO 12

Tra gli uomini la categoria più rappresentata è quella tra 50 e 55 anni con 75 atleti iscritti, seguita dalla categoria tra 45 e 50 anni con 73 e quindi la categoria tra 40e 45 con 52 partecipanti. Stessa situazione per le donne dove la categoria leader è quella tra 45 e 50 anni con 38 iscritte seguita dalle over 50 con 27 partecipanti. Molte ed impegnative le disposizioni anticovid previste dal protocollo Fidal ed OBBLIGATORIE per poter disputare la gara: E’ obbligatorio l’uso della mascherina in partenza e per i primi 500 metri. La stessa dovrà essere tenuta al braccio ed utilizzata dopo l’arrivo. Alla partenza gli atleti andranno a posizionarsi all’interno di griglie di partenza separate dove le singole posizioni saranno segnalate a terra con punti adesivi e distanziate 1 metro l’uno dall’altro. Nella prima griglia si posizioneranno gli atleti dal pettorale 1 al pettorale 250; nella seconda griglia si posizioneranno gli atleti da 251 a 500. Prima dell’ingresso nelle griglie di partenza gli atleti dovranno sottoporsi al rilevamento della temperatura nel gazebo Avanti Tutta. Una volta verificato che la misurazione è conforme allo standard richiesto verrà consegnato agli atleti un braccialetto “Avanti Tutta” che è il segno di riconoscimento che consente di entrare nella griglia. Valori superiori a 37,5 comporteranno l’esclusione dalla competizione.