Grifonissima 2022: aprono le iscrizioni

Domenica 8 maggio si svolgerà la 41esima edizione della manifestazione podistica

Dopo il forzato annullamento del 2020 e la coraggiosa edizione “simbolica” del 2021 torna la Grifonissima, ancora di più testimonianza di resistenza e volontà di ripresa per il nostro territorio e per il mondo dello sport!!

La manifestazione, ancora per quest’anno, sarà riservata alla sola sezione agonistica con la partecipazione esclusivamente di atleti tesserati e personale di servizio identificato e tracciato (giudici, cronometristi, sicurezza, service, volontari, sanitari, ecc…) secondo il protocollo previsto dalla FIDAL e secondo le normative comunali, regionali e nazionali che saranno valide al momento. Non ci sarà però un limite alle iscrizioni per cui si ipotizza una partecipazione di circa 700-800 atleti sia FIDAL che iscritti a società affiliate ad enti di promozione sportiva.

GRIFONISSIMA sempre più ISSIMA!!!

Main sponsor della 41esima edizione della Grifonissima è ISSIMA energia superlativa.

ISSIMA è un fornitore di energia, basato a Perugia, operativo su tutto il territorio nazionale, che garantisce un servizio fondato sulla fornitura di energia 100% rinnovabile, a casa e in azienda, per la tutela dell’ambiente.

www.issimaenergia.it

ISCRIZIONI CHARITY A FAVORE DI AVANTI TUTTA

La quota di iscrizione alla Grifonissima è di 12 euro ma sarà possibile iscriversi anche con una donazione ad Avanti Tutta di 3 euro e quindi con costo di iscrizione di 15 euro.

Al termine delle iscrizioni l’organizzazione della Grifonissima RADDOPPIERA’ l’importo raccolto per Avanti Tutta aggiungendo altri 3 euro per ogni atleta che ha partecipato alla donazione per l’Associazione fondata da Leonardo Cenci.

La societa’ che presenta il maggior numero di iscritti con donazione si aggiudicherà il Trofeo Avanti Tutta!!

Grifonissima 2022 sarà valida anche per la disputa del 18° Criterium Nazionale Centri Universitari Sportivi, per il 17° Criterium Nazionale dipendenti UniCredit, Trofeo Luca Rosi e per il 9° Criterium nazionale Giornalisti di corsa su strada.

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente on line tramite il sito www.icron.it fino a giovedì 5 maggio.

Per ogni informazione grifonissima2022@gmail.com

Arrivederci al 8 maggio!!!