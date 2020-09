Grande successo per la XXXIII Rassegna delle Bande musicali “Città di Umbertide”. Il ringraziamento del sindaco Carizia e dell’Amministrazione Comunale

Si è conclusa venerdì 11 settembre la XXXIII Rassegna delle Bande Musicali “Città di Umbertide”, da sempre uno dei momenti più attesi del Settembre umbertidese organizzata dalla Banda cittadina diretta dal maestro Galliano Cerrini e patrocinata dal Comune di Umbertide.

La Rassegna è stata aperta martedì 8 settembre dal concerto della banda di Umbertide in onore della patrona della città, la Madonna della Reggia, nel corso del quale i musicisti diretti dal maestro Cerrini hanno incantato con il loro vasto repertorio, quest’anno arricchito con la collaborazione con l’associazione “Argento Vivo”, i tanti umbertidesi presenti in piazza Matteotti che con tutte le precauzioni imposte dall’emergenza in corso, non sono voluti mancare al tradizionale appuntamento.

La Rassegna è quindi proseguita mercoledì 9 settembre con l’esibizione della “Filarmonica Giuseppe Verdi” di Spina diretta dal maestro Cavallucci.

Giovedì 10 è stata la volta della “Banda Musicale Città di Gualdo Tadino” diretta dal maestro Arnesano e accompagnata dalla voce di Eleonora Bianchini.

A concludere la manifestazione, venerdì 11 settembre, è stata l’ orchestra di fiati “Fanum Fortunae” diretta dal maestro Nicoletti.

Parole di gratitudine vengono espresse dal sindaco Luca Carizia.