Infiorate di Spello: all’alba lo spettacolo dei quadri e tappeti floreali, poi la processione e le premiazioni

Spello, 20 giugno 2025 – Come ogni anno, alle prime luci dell’alba, la domenica del Corpus Domini si apre in un tripudio di colori, dopo una notte di lavoro incessante, durante la quale gli infioratori hanno pazientemente deposto milioni di petali di fiori colorati lungo le strade del centro storico. I turisti e i visitatori presenti potranno ammirare le opere ultimate in tutto il loro splendore e, lungo il percorso, fermarsi al Museo delle infiorate per una visita e per partecipare al tradizionale annullo filatelico di Poste Italiane (dalle ore 8) su cartolina celebrativa a tiratura limitata, “Annunciazione con i fiori” – Infiorate di Spello 2025, realizzata dal maestro Elvio Marchionni, e timbro disegnato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado G. Ferraris.

Nel frattempo gli infioratori saranno impegnati a tenere vive le loro creazioni nebulizzando acqua per conservare la freschezza dei fiori fino all’arrivo della giuria, attesa intorno alle ore 8, e dei numerosi fotografi pronti a immortalare ogni dettaglio. Il momento più atteso della mattinata è la processione del Corpus Domini con partenza alle ore 11 dalla Chiesa di San Lorenzo, dopo la celebrazione della santa messa. Presieduta da don Diego Casini, Priore parroco della Collegiata Santa Maria Maggiore San Lorenzo Spello, la processione calpesterà le infiorate, ricordando la fugacità della loro bellezza che conclude questa esperienza collettiva, ricca di significato umano, artistico e spirituale.

Durante la giornata sarà possibile visitare la mostra mercato di florovivaismo e dell’artigianato (presso i giardini pubblici, fino alle ore 19 circa), la mostra fotografica storica a cura di Cine Foto Amatori Hispellum (atrio sala polivalente Piazza della Repubblica), Cromatismi a cura di Michele Martinelli (sale espositive del palazzo Comunale), Spello Arts Exibition a cura del Gruppo in Arte (sala Sant’Andrea), e la mostra bozzetti annullo filatelico “Essere infiore” a cura della scuola secondaria d primo grado di Spello (sala Polivalente di piazza della Repubblica). Fino alle ore 21, all’esterno della Villa dei Mosaici sarà attivo lo street food “Fiori, cibo e fantasia”, un’area allestita con stand e sedute in cui gustare cibo di strada regionale anche a tema floreale.

Nel pomeriggio (dalle ore 16), sempre nell’area street food, la musica dal vivo di “Lola Swing” – inimitabile swing band capitanata dalla vivacissima e raffinata voce di Alessandra Ceciarelli – allieterà il pubblico, in attesa delle premiazioni del 62esimo concorso delle infiorate di Spello (ore 18) che assegnerà l’ambito trofeo Properzio al vincitore assoluto che entrerà nell’albo d’oro (sono in gara quasi 40 gruppi con più di 60 infiorate).

Albo d’oro. I vincitori delle ultime 10 edizioni del Concorso Infiorate di Spello – 2024: Gruppo San Felice; 2023 e 2022: Gruppo Arco Romano; 2021 e 2020: (causa Covid non si è svolto il concorso, una sola infiorata simbolica); 2019: Gruppo Fonte di Borgo; 2018: Gruppo Arco Romano; 2017: Gruppo Aisa; 2016: Gruppo Piazza Gramsci; 2015: Gruppo Arco Romano; 2014: Gruppo Filippo Petrucci; 2013: Gruppo Fonte de Borgo.