Giornata delle Malattie Rare: luce sui monumenti più rappresentativi delle diverse città italiane

Si illumineranno per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica

Il 28 febbraio torna la Giornata Mondiale delle Malattie Rare per richiamare l’attenzione sui bisogni di una comunità che conta oltre 300 milioni di persone nel mondo. In Italia i malati rari sono oltre 2 milioni: 1 su 5 è un bambino.

UILDM ha aderito anche quest’anno all’appello di UNIAMO, coordinatore italiano della Giornata, per promuovere gli eventi organizzati sul territorio nazionale. A livello internazionale è invece Eurordis – Rare Disease Europe il punto di riferimento.

La Giornata è un’occasione preziosa per intraprendere attività, azioni e iniziative pubbliche per far concentrare e focalizzare l’attenzione sulle necessità e i bisogni che la convivenza con una malattia rara comporta nel quotidiano, per i pazienti e per i loro familiari.

È il momento in cui si accendono riflettori che vorremmo non vedere mai spenti. Proprio su questa scia, torna l’evento “Accendiamo le luci sulle malattie rare”: i monumenti più rappresentativi di diverse città italiane si illumineranno per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica.

Per informazioni: rdd@uniamo.org