Giano: finanziati interventi di pulizia del torrente Molino per la mitigazione del rischio idraulico

Si è conclusa con esito favorevole la conferenza dei servizi che ha approvato il progetto di interventi di ripulitura dell’alveo del torrente Molino dalla vegetazione infestante, finanziato con 60 mila euro dalla Regione Umbria, a valere sul fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), gestito dal Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri come da richiesta dell’ufficio lavori pubblici nel 2022.

Soggetto attuatore dell’iniziativa sarà l’Agenzia Forestale Regionale (Afor) e gli interventi saranno realizzati nella primavera del prossimo anno.

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici, Jacopo Barbarito che – insieme al vice sindaco con delega all’ambiente, Fernando Gramaccioni – ha ricordato “la sinergia con l’Afor per gli interventi a tutela del territorio, dalla creazione delle fasce parafuoco alla mitigazione del rischio idrogeologico sulle strade bianche”, nonché la risposta positiva “all’appello dell’amministrazione comunale gianese per interventi sul letto dei corsi d’acqua” che, al di fuori dei centri urbani, non è di competenza degli enti locali, “al termine di un percorso avviato due anni fa”.

I lavori interesseranno il torrente Molino nel tratto che dal parco urbano di Bastardo si estende in direzione San Felice.