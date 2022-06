Foligno, la Provincia ha incontrato i sindaci della Valle Umbra sud e Spoletino

Attenzione rivolta a viabilità e territorio

I temi della viabilità e dell’edilizia scolastica al centro dell’incontro istituzionale che si è tenuto ieri pomeriggio (giovedì) nella sala consiliare del Comune di Foligno con la Presidente della Provincia di Perugia – affiancata dal suo vice e dai consiglieri delegati alla viabilità e alla Polizia provinciale – e alcuni tecnici ed amministratori dei comuni della Valle Umbra sud e dello Spoletino.

Felice di incontrare i rappresentanti di un territorio caratterizzato da una straordinaria forza attrattiva e da uno spirito di squadra, la Presidente ha ricordato l’obiettivo della visita, ovvero di ascoltare le esigenze di chi conosce le realtà per capirne le priorità e programmare insieme interventi a beneficio dei territori. “Siamo in un momento veramente particolare – ha detto la Presidente della Provincia -, con l’arrivo di tante risorse per l’edilizia scolastica e per le strade e, allo stesso tempo, poche risorse umane per gestirle. La nostra volontà è quella di impiegarle nel migliore dei modi e rispondere concretamente alle esigenze dei territori. Per centrare questo obiettivo è necessario fare rete, aprire un dialogo costante per avere dei feedback e proseguire uniti”.

Il sindaco di Foligno e gli altri amministratori presenti, tra cui Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Montefalco, Spello e Trevi, hanno accolto in modo favorevole tale momento ritenendolo una buona opportunità per creare sinergie e trovare soluzioni proficue.

Passando alle esigenze dei territori, sul fronte della viabilità l’amministrazione folignate ha segnalato la necessità di intervenire sulla Sp 449, che da Foligno collega la frazione di Vescia, e su un tratto della Sp 444 che da Foligno porta a Montefalco.

Il comune di Bevagna ha posto l’attenzione su alcuni tratti ricadenti nel proprio territorio e ritenuti pericolosi per la circolazione stradale e i pedoni. In particolare è stato segnalato lo snodo sulla Sr 316 dei Monti Martani e viale Roma che da Bevagna porta a Montefalco, legato alla necessità di completare il marciapiede e realizzare una rotatoria.

Per le strade ricadenti nel territorio di Campello sul Clitunno non sono state segnalate particolari criticità, piuttosto è stata rimarcata la carenza di personale per garantire una efficacie manutenzione dei tratti viari.

Due le richieste più urgenti provenienti da Castel Ritaldi che interessano la messa in sicurezza della Sp 451 di Bruna: la prima riguarda la possibilità di progettare e realizzare una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra la Sp 451 e la Sp 453 di Castel Ritaldi, in prossimità dell’incrocio dove si trovano servizi e attività commerciali. L’altra richiede un marciapiede di collegamento tra il centro abitato di Bruna e le attività commerciali presenti lungo la strada.

Il primo cittadino di Giano dell’Umbria ha stimolato una riflessione ulteriore sul progetto della Sp 451 di La Bruna che porterà alla realizzazione di un semaforo al Bivio Moscatini e la necessità di intervenire per il ripristino di due frane che interessano la Sr 316 dei Monti Martani e la Sp 452/2 di Giano dell’Umbria in località S. Andrea.

Il comune di Trevi ha evidenziato la necessità di interventi atti a migliorare la sicurezza della Sr 3 Flaminia, ricordando la necessità di accelerare i tempi di realizzazione dei progetti e l’importanza di portare avanti anche lo sfalcio.

A seguito delle criticità, emerse soprattutto sulle strade regionali, la Presidente infine ha esortato i primi cittadini a fare squadra per ottenere dalla Regione le risorse necessarie per poter procedere ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il taglio dell’erba.

Ora vediamo nel dettaglio gli interventi di viabilità previsti ed effettuati nei territori fino al 2024 per un totale di oltre 11 milioni di euro, di cui circa 8 milioni e 700 mila euro per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e 2 milioni e 500 mila euro per i ponti, ripartiti in funzione dei chilometri di strade ricadenti all’interno dei comuni.

Nel comune di Bevagna è prevista la sistemazione di tratti saltuari delle seguenti vie di comunicazione: Sp 403 di Bevagna, Sp 443 di Gaglioli, Sp 409 di Madonna della Valle e Sp 412 di Collemancio. Oltre alle strade si ripristina il ponte ubicato all’altezza del km 13+155 della SP 403/1 con i fondi del Mims destinati ai progetti per ponti e viadotti.

A Campello sul Clitunno previsti interventi sulla Sp 457 di Beroide, sulla Sp 458 di Pettino, sulla Sp 459 di Passo Spina e sulla Sr 3 Flaminia.

A Castel Ritaldi si interviene sulla Sp 451 della Bruna, sulla Sp 453 di Castel Ritaldi e sulla Sp 460 di Montemartano. Inoltre sulla Sp 453/1 di Castel Ritaldi sono previsti lavori di ripristino del corpo stradale al km 4+270 (programma Anas 6° stralcio sisma). Alla lista si aggiungono due ponti, uno situato sulla Sp 451 all’altezza del km 14+424 e l’altro sulla Sp 453 al km 4+270.

Nel comune di Foligno il programma di interventi riguarda la Sp 449 di Sant’Eraclio, la Sp 440 di Annifo, la Sp 441 di Volperino, interessata anche da lavori di ripristino del ponte in località Foligno, la Sr 319 Sellanese, la Sr 316 dei Monti Martani e la Sr 77 Val di Chienti.

A Giano dell’Umbria lavori di risanamento delle pavimentazioni a tratti saltuari sono fissati lungo la Sp 451 di La Bruna, sulla Sp 452 di Giano dell’Umbria, sulla Sp 453 di Castel Ritaldi e sulla Sr 316 dei Monti Martani. Da precisare che gli interventi relativi all’annualità 2021 sono in gran parte ancora da realizzarsi, a causa di problemi sollevati dalla ditta appaltatrice per caro materiali. Per la Sp 451 sono previsti, inoltre, per il 2022 interventi sul primo tratto dal km 0+00 al km 1+200 circa, compresa la realizzazione di un impianto semaforico al Bivio Moscatini.

A Gualdo Cattaneo sono in programma interventi sulla Sp 385 di Loreto, sulla Sp 421 di Collazzone, sulla Sp 412 di Collemancio, sulla Sp 413 di Poderuccio, sulla Sp 415 di Ponte di Ferro, sulla Sp 422 di Gualdo Cattaneo, sulla Sp 423 di San Terenziano, sulla Sp 414 di Collevalenza, sulla Sp 417 di Frontignano e sulla Sp 443 di Gaglioli.

A Montefalco interventi sulla Sp 443 di Gaglioli, sulla Sp 444 di Montefalco, sulla Sp 451 di La Bruna, sulla Sp 447 di Cannaiola, Sp 445 di Madonna della Stella, sulla Sp 446 di Monte Imperiale e sulla Sr 316 dei Monti Martani. In più si aggiungono lavori su tre ponti situati sulla Sp 451 all’altezza del km 11+138, km 12+209 e km 17+074.

A Nocera Umbra le strade interessate da sistemazione sono la Sp 272 di Monte Alago, la Sp 271 di Moline, la Sp 440 di Annifo, la Sp 273 di Casaluna, la Sp 253 di Valtopina e la Sr 3 Flaminia.

A Spello si interviene sulla Sp 249 di Spello e sulla Sp 410 di Spello.

A Spoleto previsti interventi sulla Sp 457 di Beroide, Sp 459 di Passo di Spina, Sp 460 di Montemartano, Sp 463 di Vallocchia, Sp 464 di Montebibico, Sp 467 di Valle San Martino, Sp 468 di Ancaiano, Sp 462 di Monteluco, Sr 3 Flaminia, Sr 395 di Passo del Cerro e Sr 418 Spoletina. Inoltre, è in fase di redazione il progetto esecutivo per i lavori di ripristino della frana di valle al km 0+700 sulla Sp 460 di Montemartano (programma Anas 6° stralcio sisma).

A questi si aggiungono lavori su 4 ponti situati lungo la Sp 460 al km 8+134 e al km 0+582 e sulla Sp 464 al km 0+300 e al km 1+060.

A Trevi interventi di manutenzione sulla Sp 448 di San Lorenzo, sulla Sp 425 di Trevi, sulla Sp 447 di Cannaiola e sulla Sr 3 Flaminia.

Mentre sono cinque i ponti dislocati nel territorio comunale oggetto di lavori e situati sulla Sp 447 al km 6+488, al km 6+531 e al km 6+620 e sulla Sp 448 al km 3+307 e al km 3+738 da realizzare con fondi Mims.

A Valtopina si interviene sulla Sp 253 di Valtopina e sulla Sp 249 di Spello.