Foligno, arrestato un 22enne per possesso di cocaina

Fermato dagli agenti del Commissariato di Foligno

l personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno, impiegato in attività di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, ha arrestato un giovane – cittadino straniero, classe 2002 – perché trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo “cocaina”.

Il personale delle Volanti, infatti, nei pressi del parco giochi per bambini di via Ugo Scaramucci, ha notato un ragazzo con atteggiamento sospetto.

Dopo averlo avvicinato, con uno scatto repentino, il 22enne si è dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce.

A seguito di un breve inseguimento, nel corso del quale il giovane si è disfatto di tre involucri, il 22enne è stato raggiunto da un operatore che, nel tentativo di bloccarlo, ha ingaggiato una colluttazione, riportando alcune escoriazioni.

Con non poca fatica, anche grazie all’intervento dell’altro operatore, giunto in ausilio, i poliziotti sono riusciti a contenere il cittadino albanese.

I poliziotti hanno poi recuperato gli oggetti lasciati cadere dal giovane durante la fuga, all’interno dei quali gli operatori hanno rinvenuto 12 involucri in plastica contenenti sostanza polverosa bianca che, a seguito degli accertamenti tecnici del personale del posto di Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente del tipo “cocaina”, confezionata e pronta per la cessione.

Il 22enne è stato poi sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo; infatti, tra gli indumenti, gli agenti hanno trovato 100 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il giovane è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa dell’udienza di convalida.

L’indagato deve presumersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.