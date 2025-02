Foligno, allo Spazio Enel di Via Palombaro la “Settimana della connettività”

Dal 17 al 21 febbraio. Il 19 febbraio appuntamento con l’esperto

“Connessi insieme a Enel” è il claim dell’iniziativa di Enel Energia a Foligno che dal 17 al 21 febbraio promuove presso lo Spazio Enel di via Palombaro 13/A la “Settimana della connettività”, per fornire tutte le informazioni sulle connessioni in fibra disponibili con Enel Energia ma anche per riflettere su questo importante tema insieme a professionisti del settore.

Mercoledì 19 febbraio, infatti, nel corso della mattinata si terrà anche la “Giornata con l’esperto” durante la quale un professionista specializzato nel settore informatico sarà a disposizione dei cittadini per chiarire tutti gli aspetti relativi alla sicurezza informatica delle connessioni, con l’obiettivo di essere più informati e connessi ma anche più uniti come comunità e quindi meno soli nella gestione di queste dinamiche.

Presso lo Spazio Enel di Foligno, tra le altre cose, è possibile infatti sottoscrivere l’offerta Fibra con connessione ultraveloce e prezzi vantaggiosi, ma anche usufruire dei nuovi prodotti con lo “Sportello dell’efficienza energetica” che consente di elettrificare, ottimizzare e rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro con molte soluzioni innovative chiavi in mano. Naturalmente, allo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su cc bancario o carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas). L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili.

Lo Spazio Enel di Foligno è affiancato da una rete capillare di punti fisici distribuiti sul territorio cittadino e provinciale ( https://www.enel.it/spazio-enel/umbria/ ) e a livello regionale complessivamente vi sono circa 30 punti commerciali tra diretti con personale Enel e indiretti gestiti da imprenditori partner. Il responsabile Spazi Enel diretti in Umbria è Lorenzo Bonciani, per gli Spazi Enel Partner è Daniele Rosati; la team leader dello Spazio Enel di Foligno è Federica Moriconi, che coordina un team preparato e motivato di sei consulenti.

È possibile prenotare appuntamento allo Spazio Enel anche online:https://www.enel.it/it/prenota-appuntamento.html?agencyIdExt=13793.