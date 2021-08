La Natura regala emozioni al parco perugino che propone anche spettacoli e attrazioni – È una specie protetta. Nati anche 2 canguri wallaby e 2 asinelli bianchi dell’Asinara

Fiocchi rosa e azzurri a Città della Domenica dove la Natura continua a seguire le sue leggi, fortunatamente non influenzate dalla pandemia, per la gioia dei veterinari e dei dipendenti che accudiscono ogni giorno gli animali del parco perugino.

Dopo la nascita dei due canguri Wallaby nelle settimane scorse, questa settimana si è verificato un evento straordinario per il parco, in quanto per la prima volta sono nati due cuccioli di civette delle nevi, specie salvaguardata perché a rischio estinzione. Non solo: anche gli asinelli bianchi dell’Asinara si sono dati da fare in questi mesi e proprio nella mattinata di venerdì 6 agosto è venuto alla luce un altro piccolo, che si va ad aggiungere a quello nato settimana scorsa.

“Siamo molto emozionati e soddisfatti per queste nascite – ha detto il direttore del parco Alessandro Guidi –. I nuovi arrivati sono la testimonianza che stiamo lavorando bene e che gli animali sono in salute e protetti. Vale la pena, quindi, venire a trovarci anche perché con il primo biglietto si entra gratis tutta la stagione. Ricordo, poi, che non è necessario prenotare”.

Oltre agli animali, il parco propone attrazioni e attività ludiche per tutta la famiglia. Si va dagli spettacoli la domenica (Falconeria e Adventure game) alle attrazioni disseminate negli oltre 45 ettari (Casette delle fiabe, Castello della Bella addormentata, Bosco parlante). Fino al 22 agosto, inoltre, saranno aperti tutti i giorni, i go-kart, i gommoni d’acqua e il maneggio.