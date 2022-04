Festival Gherlinda 2022: i risultati

Trionfano i Garpets 30k

Il gruppo musicale Garpets 30k si aggiudica il primo posto al Festival Gherlinda 2022, nella prima serata di qualificazione di ieri 10 aprile. Al secondo posto a pari merito si classificano le cantanti Tania Brugnoni e Arianna Falchi. I tre vincitori avranno diritto alla registrazione di un brano musicale presso lo studio dei musicisti Ivano Barbanera e Giovanni Pala. Il pomeriggio musicale presso il Centro Intrattenimento Gherlinda di Corciano è volato via lasciando ai presenti piacevoli emozioni, i tanti applausi del pubblico sono stati il termometro della riuscita della manifestazione che ha visto impegnati cantanti, strumentisti e ospiti, sapientemente intervallati dal presentatore Daniele Pelliccia. Delizioso è stato anche lo spettacolo del gruppo di ballo danza del ventre “Noura-Adel” di Benedetta Bono, che ha incuriosito e divertito gli spettatori sia per la particolarità del ballo sia per la bellezza dei costumi da odalisca. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 24 aprile prossimo venturo a partire dalle ore 16,00, sempre presso il fiore all’occhiello dell’intrattenimento in Umbria nel campo del divertimento e dello shopping del Gherlinda. Molti sono i concorrenti e tantissimi sono gli ospiti, che per l’occasione saranno intervallati dalla scuola per Balli di Gruppo Hakuna Matata Asd della maestra Anna Lungo. Tutte le informazioni i regolamenti e le modalità di iscrizioni, sono pubblicate sui siti Universitario Perugino e Gherlinda. Il Festival Gherlinda 2022 è un importante momento d’incontro tra gli esperti musicisti e i giovani emergenti dell’Umbria. I cantanti, i gruppi e gli ospiti che saliranno sul palco domenica 24 aprile p.v. a partire dalle ore 16:00, saranno presentati con il prossimo comunicato stampa.